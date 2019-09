7 reddingen: Anderlecht vermijdt historische vernedering op Club dankzij Van Crombrugge Redactie

22 september 2019

We hebben ze geteld: met zeven loepzuivere reddingen hield Hendrik Van Crombrugge Anderlecht boven water in het Jan Breydel. Had paars-wit niet op de gewezen keeper van Eupen kunnen rekenen, was de vernedering compleet geweest. Een historische blamage vermeden: op 17 december 2017 werd het 5-0. Kijkt U hierboven even mee naar het schietkraam waarin Van Crombrugge stond.