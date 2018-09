5 redenen waarom Antwerp niet meer uit de top zes valt Stijn Joris

04 september 2018

08u08 0 Jupiler Pro League Antwerp is de pad in de korf van de G5. De Great Old nestelde zich na zes speeldagen als enige 'kleine' club in de top zes die zoals algemeen bekend recht geeft op een ticket voor play-off 1. Vorig seizoen kampeerde Antwerp bijna het hele seizoen in de top zes, maar liep het in de laatste rechte lijn toch nog mis. Het seizoen is nog jong, maar de sterren staan gunstig.

1. Competitiekennis

KV Kortrijk (2.229 duels), Lokeren (2.087) en Charleroi (2.072) doen weliswaar nog beter, maar Luciano D'Onofrio slaagde erin om een spelersgroep samen te stellen met bijna 2.000 wedstrijden in onze competitie op de teller. Met Van Damme, Refaelov, Haroun, Bolat, Mbokani, Baby en De Winter heeft Antwerp zeven spelers met 100 of meer duels in onze Jupiler Pro League in de benen. Daniel Opare (98) vervoegt binnenkort dat selecte groepje nog. De Belgische competitie heeft met andere woorden nog weinig geheimen voor de selectie van Antwerp. 1.907 wedstrijden, dat zijn er bijna 100 meer dan landskampioen Club Brugge en zelfs 627 meer dan Racing Genk.

Aantal wedstrijden in JPL

1. Antwerp 1.907

2. Club Brugge 1.816

3. AA Gent 1.730

4. Standard 1.648

5. Anderlecht 1.530

6. Racing Genk 1.280

