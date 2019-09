5 op 21, de zaak-Diagne en morgen Club: Marc Coucke wordt nerveus PJC/SK/Jse

21 september 2019

07u30 2 Jupiler Pro League Het steekt nog. Marc Coucke is gebrand op revanche na de affaire-Diagne. Vraag is of Anderlecht ook kán terugbijten.

Zelf zal-ie niet aanwezig zijn. Pas zondag in de late namiddag keert Marc Coucke terug uit vakantie, te laat om zijn jongens aan te moedigen in Brugge. Niet dat de Anderlechtvoorzitter stond te springen om tijd door te brengen met Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert tijdens het officiële diner. Daarvoor doet de zaak-Mbaye Diagne nog te veel pijn. Club plukte de spits weg voor de neus van Anderlecht.

Wat Coucke vooral stoort, is dat er tijdens de onderhandelingen geen verhelderend telefoontje vanuit West-Vlaanderen kwam. Michael Verschueren en Mannaert hebben, tijdens de ECA-vergaderingen, inmiddels gepraat over de kwestie. Het onbegrip vanuit Anderlecht is gebleven.

Vandaar dat paars-wit maar wat graag zou winnen op Jan Breydel. Ook omdat het puur sportief natuurlijk de punten nodig heeft – 5 op 24 is te vermijden. Anderlecht laat naar de buitenwereld toe uitschijnen dat een zege geen must is – #trusttheprocess –, maar intern valt te horen dat Coucke stilaan nerveus wordt.

De onvrede bij de recordkampioen over Diagne laat Club koud. ’t Is eten of opgegeten worden, redeneert men daar. Liefst doet Club morgenmiddag het eerste. Om de rivaal een extra tikje te geven. En om in de verf te zetten dat de dominante factor binnen het Belgische voetbal dezer dagen in Brugge huist.

Zeven Rode Duivels

Het maakt de topper ook sportief interessant, zeker aangezien er mogelijk zeven Rode Duivels op het veld staan. Mignolet, Mechele en Vanaken tegenover Van Crombrugge, Chadli, Verschaeren en wie weet Kompany. Een interland van België met zeven spelers van de twee topclubs, da’s ook alweer van 2005 geleden (in Litouwen, 1-1).

Het nummer twee tegen de dertiende, zegt de stand. Maar desondanks blíjft het Club-Anderlecht. Altijd leuk. Deze zondag misschien zelfs nog wat meer. U kijkt toch ook?