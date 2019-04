5-1! Union geeft voetballes aan Waasland-Beveren, Selemani maakt er drie Michael Vergauwen

06 april 2019

21u55 5 Union USG USG 5 einde 1 WBE WBE Waasland-Beveren Belgisch voetbal Afgang. Amper drie matchen ver, en play-off 2 zit er al op voor Waasland-Beveren. Net als de voorbije jaren. Union voetbalde véél energieker en won terecht met 5-1. Bescha mend voor de eersteklasser, terwijl Union samen met Kortrijk aan de leiding gaat in groep B.

Aangename kennismaking met het gezellige Dudenpark. De perszaal en -tribune zijn niet klaar voor 1A, gelukkig het team tussen de lijnen wél. Union startte fris en onbevangen aan de partij, en ging op zoek naar een derde opeenvolgende zege in deze play-offs. De beste kansen waren meteen voor de thuisploeg, maar het waren de Wase bezoekers die -tegen de gang van het spel in- op voorsprong kwamen. Wie anders dan Stefan Milosevic opende de score. De zesde treffer al voor de Montenegrijn, die tot voor deze match elke 73 minuten scoorde.

Lang kon Waasland-Beveren echter niet genieten van de voorsprong, want amper drie minuten later bracht Selemani -na hands van Schryvers- de bordjes vanop de strafschopstip in evenwicht. Meer dan verdiende gelijkmaker voor USG, dat vijf minuten later zelfs op voorsprong kwam via Niakaté. Selemani en Niakaté: twee aanvallers die lang niet zouden misstaan in 1A. Of wat gezegd van de motor van dit team, Abdelrafik Gerard?

Gallery play

Waasland-Beveren had het onheil over zichzelf uitgeroepen, want startte veel te defensief aan de partij. Wie schrik heeft, krijgt slaag en vijf minuten na rust diepte de thuisploeg de score inderdaad nog verder uit. Opnieuw via strafschop, na een duwfout van de jonge Gamboa, opnieuw omgezet door Selemani. Union nu helemaal los. De tweedeklasser gaf bij momenten voetballes aan het nummer 15 uit 1A. De ‘olé’s’ rolden van de tribunes, en waren nog niet uitgestorven toen Niakaté er met zijn tweede van de avond 4-1 van maakte. Gallery play. Waasland-Beveren was echt hélemaal het noorden kwijt, en incasseerde luttele minuten na de aftrap opnieuw een doelpunt, de derde van uitblinker Selemani. 5-1 zeg…

Net als in zowat al haar vorige campagnes zit het seizoen van Waasland-Beveren er na amper enkele matchen in play-off 2 al op. Voor een dartel Union daarentegen lijkt het allemaal nog maar te beginnen. En of de Brusselaars hun groep willen winnen.

