3 van de 4 keepers straks niet meer van Anderlecht? PJC

11 maart 2020

06u36 0 Jupiler Pro League De toekomst van minstens drie van de vier Anderlecht-doelmannen in het Lotto Park is onzeker. Het maakt dat RSCA deze zomer één of meer keepers wil/moet aantrekken.

454 dagen. Zo lang is het geleden dat Frank Boeckx (33) een officiële wedstrijd voor Anderlecht 1 speelde - 0-0 op Dinamo Zagreb in de Europa League. Toen al had Boeckx rugproblemen, sindsdien zijn die nauwelijks afgenomen. In januari startte Boeckx een nieuwe behandeling, maar op Anderlecht houdt men er stilaan rekening mee dat hij op korte termijn afscheid neemt als profvoetballer (wat de speler trouwens in het midden laat) en zich dan voluit focust op zijn job als keeperstrainer bij de beloften.

Davy Roef (26) zal volgend seizoen evenmin nog tussen de palen staan bij de recordkampioen. Anderlecht apprecieert het jeugdproduct weliswaar als reserve, maar ziet niet meteen potentieel in Roef als basisspeler. En dat is wél de ambitie van de Antwerpenaar, die bijgevolg zijn aflopende contract niet zal verlengen.

Als het van Anderlecht afhangt, staat ook Thomas Didillon (24) na de zomer niet meer op de loonlijst. Racing Genk huurt de Fransman met aankoopoptie van 1.650.000 euro. Mocht het die niet lichten - Didillon presteert goed -, dan zou Anderlecht Didillon liefst verkopen. Hij past niet in de plannen en weegt met zijn stevige salaris te zwaar op het budget.

Dat maakt drie doelmannen die volgend seizoen waarschijnlijk niet meer voor Anderlecht spelen. Blijft Hendrik Van Crombrugge (26) dan als enige over? Anderlecht wil de Rode Duivel absoluut houden en ook de Brabander zelf wil blijven - de gesprekken over een contractverbetering zitten in een verkennende fase -, maar de buitenlandse interesse zwelt wel aan. Ajax en Schalke 04 informeerden al. Enkel bij een monsterbod zal Anderlecht, dat de centen kan gebruiken, evenwel een vertrek overwegen.

Zeker één doelman aantrekken

Omdat er vanuit de jeugd geen toptalenten onder de lat zitten aan te komen - Rik Vercauteren (18) heeft potentieel, maar is nog niet klaar om meer dan de derde keuze te zijn -, is Anderlecht in déze context verplicht om de markt op te gaan. Navraag bij managers leert ons dat paars-wit voor volgend seizoen minstens één keeper wil aantrekken. Afhankelijk van de dossiers van Van Crombrugge, Didillon en Boeckx kunnen dat er zelfs meer worden - da’s toch wel heel opvallend.

Makelaars met interessante doelmannen in hun portefeuille, kunnen zich per gele briefkaart melden in de Neerpedestraat 569. De kans op succes is reëel.