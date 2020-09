18 op 18: Charleroi rekent thuis vlot af met Beerschot en blijft autoritair aan de leiding AR

22u36 12 Charleroi CHA CHA 3 einde 1 BEE BEE Beerschot Jupiler Pro League Charleroi heeft zijn nieuw record beet. Zes overwinningen op rij: nooit eerder begonnen de Carolo’s zo sterk aan een seizoen. Morioka dirigeerde, Rezaei en Gholizadeh scoorden. Ruim voldoende tegen een moedig Beerschot om zich aan de top van de rangschikking af te zonderen.

Belhocine moest voor de wedstrijd tegen Beerschot noodgedwongen wijzigen. Gillet kwam deze week in contact met iemand die positief testte op Covid-19. Zijn test bleek negatief, maar uit voorzorg besliste de club hem toch niet op te nemen in de wedstrijdkern. Charleroi startte dus met Morioka opnieuw aan rij achteruit naast Ilaimaharitra en de uit schorsing teruggekeerde Fall op zijn vertrouwde rechterflank.

Hoog, laag, links of rechts: het maakt Morioka niet uit. Posteer hem waar je wil en hij vervult zijn taak met verve. Dat hij onvoldoende was voor Anderlecht, snappen we nog altijd niet. De Japanner was tegen Beerschot weer de draaischijf waar de Carolo’s zich aan optrokken om hun dichtste belagers in de stand onder druk te zetten. Meer dan een paar schermutselingen leverde dat eerst niet op. Tot Morioka aan de rand van de zestien verscheen en met een simpel lijkende doorsteek Rezaei bereikte. Schuin voor doel: altijd gevaarlijk. De Iraniër knalde in de verste hoek raak. Zijn vierde treffer al, de eerste mét publiek.

Beerschot — met voor het eerst Suzuki aan de aftrap — zocht maar vond geen openingen. Wie wel tegen dit Charleroi dat, als geen andere ploeg, een solidair blok vormt? Steeds weer kort op de man, doorgaans met twee tegen één. Dat kost een pak energie, maar ze zijn er op voorbereid. Een pluim op de hoed van fysiektrainer Simonin. En valt er een gaatje, geen nood. Het geluk lost de Carolo’s voorlopig van geen vin.

De tweede helft was tien minuten bezig toen de competitieleider zijn voorsprong opdreef. De naar rechts uitgeweken Nicholson schoof de bal in de loop van Gholizadeh. De Iraniër snelde nog gauw een tegenstander voorbij en vuurde dan een raket af waar Vanhamel noch zijn lat tegen bestand waren. 2-0: Charleroi helemaal los. Naar het voorbeeld van Kayembe. De vervanger van Nurio op linksback bloeit helemaal open als snelle dribbelaar. Soms een beetje overmoedig, maar dan is er altijd wel Dessoleil om bij te springen.

Halfweg de tweede helft kwam Beerschot met offensieve wissels opzetten. Morioka was inmiddels geblesseerd uitgevallen. Een oorzakelijk verband? Dat zal wel. Penneteau kwam een paar keer goed weg. Onder meer toen Suzuki vergat te scoren. We hadden het daarstraks over de factor geluk, hé.

Tien minuten voor tijd leek de 3-0 in de maak. Kayembe liep en dribbelde diagonaal iedereen voorbij, waarna de bal via Nicholson bij Gholizadeh belandde. Deze keer stuitte de Iraniër op Vanhamel.

Het was slechts uitstel. Het slot nabij veroorzaakte Halamia een strafschop op Fall. Rezaei achter de bal en hij trapte zijn vijfde van het seizoen hoog tegen de touwen. De Iraniër komt daarmee op gelijke hoogte van Holzahauser in de stand van de doelschutters. Dat Suzuki nog tegen scoorde was van geen tel meer. Charleroi gaat op zijn elan verder. (AR)

