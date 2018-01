15-jarige keeper maakt indruk bij Racing Genk: "Ik kijk op naar zowel Mignolet als Courtois" Kjell Doms

Bron: Eigen berichtgeving 0 Photo News Maarten Vandevoordt. Jupiler Pro League Coach Philippe Clement nam 32 spelers mee op stage naar Benidorm en geeft dus ook enkele jongelingen de kans om zich in de kijker te spelen. De meest opvallende naam is die van Maarten Vandevoordt. De 15-jarige doelman maakt een geweldige indruk. “ Ik kijk op naar zowel Mignolet als Courtois .”

‘Komop Maarten, ballen vasthouden jongen’, roept keeperstrainer Guy Martens terwijl hij eens knipoogt. De 15-jarige doelman Maarten Vandevoordt heeft net met een paar schitterende reddingen achtereenvolgens Karelis, Ingvartsen en Buffel van een doelpunt gehouden op training. De knaap - hij mag niet eens pintje bestellen aan de bar, zo jong is hij - maakt een geweldige indruk op training in Benidorm. Met Jackers en Coucke heeft Genk al twee talentvolle doelmannen in de wachtkamer zitten, maar ook de opvolging lijkt verzekerd. De link met Thibaut Courtois is snel gelegd. “Eigenlijk is Simon Mignolet mijn grote voorbeeld”, bekent Vandevoordt schuchter. “Ik ben van Brustem afkomstig en ik woonde in dezelfde straat als Mignolet. Ik denk dat het normaal is dat ik dus opkeek naar hem, maar Courtrois is natuurlijk ook een groot voorbeeld.”

Photo News Simon Mignolet.

Vandevoordt kreeg pas een dag voor de stage te horen dat hij zijn koffers voor Spanje mocht pakken. “Het was Guy Martens die het me vertelde, ik kon het eerst niet goed geloven. Ik ben pas 15 en dan al met de grote jongens op stage mogen, hier zijn jongens bij die dubbel zo oud zijn. Het is iets waar ik echt trots op ben. Het is een beloning en een signaal dat ik goed bezig ben, maar het is ook een prikkel om nóg harder mijn best te doen. Ik probeer de juiste balans te vinden tussen genieten en zoveel mogelijk bij te leren.” Op het veld blijft Vandevoordt ijzig kalm, maar diep vanbinnen is hij bloednerveus. Dat zit zo: “Ik denk dat ik vanavond na de maaltijd zal moeten zingen. Ik ben best zenuwachtig, ik weet zelfs nog niet welk liedje ik ga zingen.”

