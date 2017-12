11 op 27 in eigen huis: schrijnend is een understatement, Racing Genk Kjell Doms

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Jupiler Pro League Racing Genk is een karikatuur van zichzelf geworden. De spelers willen niet meer, de fans willen niet meer, de crisis is compleet. 11 op 27 in eigen huis. Schrijnend is een understatement.

Racing Genk - KAS Eupen was een tiental minuutjes bezig wanneer onze gsm plots oplichtte. Een berichtje van het thuisfront. "Uw jongste - ’t schaapje is 2,5- is wat ziekjes en ze raakt niet in slaap." "Schakel even naar kanaal 203", luidde ons kort antwoord. Dit slaapverwekkend vertoon moest soelaas brengen. Wij moesten blijven kijken, maar het was werkelijk niet om aan te zien. Eupen legde af en toe nog wel wat leuks op de mat. Het nummer laatst begon vanuit een stevige organisatie, maar Makelélé voelde al snel dat er tegen dit Genk wel iets te halen viel. De thuisploeg slaagde er niet in om drie juiste passen na elkaar te geven. "Onze thuisfans zijn kritisch en durven nogal snel fluiten", zei Patrick Janssens deze week nog in een weekblad. Geef die mensen eens ongelijk, ze zijn nog niet bepaald verwend geweest dit seizoen.

Net op dat moment vond Edon Zhegrova het welletjes. Hij sneed naar binnen vanaf zijn rechterflank, liet Hassan Fadlalla ter plekke en haalde uit met links. De bal botste net voor de grijparmen van Van Crombrugge en verdween in de verste hoek. De Kosovaar wees naar de bank, spurtte richting Stuivenberg en sprong dan recht in de armen van Amine Khammas. Lang duurde de vreugde niet. Albert Stuivenberg was opgelucht dat Malinovskyi in Hoger Beroep werd vrijgepleit en dropte de Oekraïner in de basis. Hij heeft het zich beklaagd. Malinovskyi stapelde de balverliezen op. Doelman Vukovic kwam een voorzet plukken en wilde het spel snel lanceren. Hij gaf de bal mee met Malinovskyi, die wachtte en wachtte tot Garcia hem het leer ontfutselde. Zó erg dat het lachwekkend werd. Voor de Spanjaard was het een koud kunstje om Vukovic te lobben. Malinovskyi blijft een slechte kopie van zichzelf, een deel van het thuispubliek keerde zich zelfs tegen hem. Pijnlijk.

Sef Vergoossen stelde terecht: "dit Genk is zó voorspelbaar geworden." Tikkie breed of balletje achteruit. Stilstaand verkeer voor de bal, zo schiet je echt niets op. Karelis probeerde het eens vanuit een schuine hoek, zonder problemen voor Van Crombrugge. Stuivenberg gooide ook nog de wederoptredende Trossard in de strijd. Schrijvers kreeg nog een kans, maar Van Crombrugge redde een punt, het bleef bij 1-1. Wie straks de slaap niet kan vatten weet wat gedaan…

Na de blamage in Mechelen zei voorzitter Peter Croonen dat elk resultaat van heel kortbij zou geëvalueerd worden. Benieuwd wat de conclusies zullen zijn na nóg maar eens een non-match van zijn team.

