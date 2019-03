10 redenen om de slotspeeldag niet te missen: wat staat er naast STVV-Gent nóg op het spel? SJH

16 maart 2019

11u41 1 Jupiler Pro League De lamp brandt zondag op Stayen. STVV en Gent strijden voor het laatste plekje in play-off 1. Verder zijn de kaarten geschud. Toch staan er op zeven andere velden ook nog wel wat dingen te gebeuren. Een bloemlezing uit de belangrijke en minder belangrijke items van de slotspeeldag.

1. Het afscheid van Pozuelo

Door de grote poort vertrekt hij niet, maar het Regenboogstadion wordt het toneel van zijn laatste partij in het shirt van KRC Genk. De Spanjaard neemt (vooralsnog) geen titel en al zeker geen beker mee richting Toronto. Wel een paar zeer geslaagde Europese campagnes. Alleen zaten die blijkbaar niet meer in het collectief geheugen van de Genk-fans. De soap rond zijn transfer naar de MLS deed zijn reputatie in Limburg geen goed. Vorige zondag tegen Lokeren verliet Pozuelo het veld deels onder applaus, deels onder gefluit.

2. Club kan stapje dichter bij Genk komen

De voorsprong van leider KRC Genk schommelde sinds de jaarwisseling. De Limburgers begonnen aan 2019 met 7 punten voorsprong en liepen er meteen weer 3 uit. Na speeldag 25 werd de kloof het grootst met een verschil van 11 punten. Als Club Brugge thuis wint van Moeskroen en Genk punten laat uit bij Zulte Waregem, kan de kloof met KRC slinken tot 4 of zelfs 3 punten. Dat is al van speeldag 18 geleden. Anderzijds kan Genk ook weer gewoon opnieuw uitlopen. Er is dus vooral een mentaal voordeel te rapen voor één van de twee grote titelpretendenten.

3. De subtop op zijn kop?

De plekken 3 tot en met 7 liggen nog niet vast. Standard en Antwerp kunnen niet meer uit de top zes vallen, maar als een van beide verliest en alle rechtstreekse concurrenten winnen, kan zowel Standard als Antwerp nog als zesde en laatste de play-offs instappen. Anderlecht én Gent kunnen mits een zege zelfs nog naar de derde plek springen.

4. Met 36 opletten voor schorsing

De kaartenlast even in kaart gebracht. Nog 36 spelers moeten zondag uitkijken dat ze niet tegen geel aanlopen of ze missen de eerste wedstrijd(en) van play-off 1 of 2. Cercle Brugge en Zulte Waregem spannen de kroon. Zij hebben elk vijf spelers die op scherp staan. Van Damme, Ilaimaharitra, Mercier en D’Haene staan op negen kaarten en missen bij een tiende exemplaar dus twee duels van de nacompetitie. Skulason en Diaby van Lokeren mogen hun vijfde kaart pakken. Het al veroordeelde Lokeren speelt geen nacompetitie meer en de sancties gaan niet mee naar volgend seizoen.

5. De meest gepasseerde doelman

Zulte Waregem heeft momenteel de slechtste verdediging van het land. De West-Vlamingen slikten al 57 tegendoelpunten. Maar Cercle Brugge en Eupen volgen op de voet met 56 stuks. Zowel Sammy Bossut (Zulte Waregem), Paul Nardi (Cercle) als Hendrik Van Crombrugge (Eupen) misten nog geen wedstrijd dit seizoen. Zij maken dus zondag uit wie er de reguliere competitie afsluit als de meest gepasseerde doelman na 30 speeldagen. Qua clean sheets delen Bolat en Vukovic de leiding met 11 stuks. In de strijd om het meeste reddingen kan Roef (115) mogelijk helemaal bovenaan nog voorbij Steppe (119).

6. Oostende wil Coucke hak zetten

De erfenis die hij in de Versluys Arena achterliet, zaaide klaarblijkelijk wat kwaad bloed. Marc Coucke maakte van Oostende een vaste klant in 1A, maar na zijn vertrek botste de nieuwe clubleiding op enkele financiële tegenvallers. Peter Callant maakte al plaats voor de nieuwe voorzitter Frank Dierckens. Oostende wil de eerste terugkeer van ex-voorzitter Coucke niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

7. West-Vlaamse poule in PO2

Tussen plek 7 en 15 ligt er nog niets vast en dus zijn de poules van play-off 2 nog niet te voorspellen. Uit 1 B is wel al zeker dat Westerlo in poule A terechtkomt en Union in poule B. Er is nog zicht op derby’s en burenduels. Kortrijk en Zulte Waregem belanden momenteel niet in dezelfde poule in play-off 2, maar daar kan nog verandering in komen. Wipt Kortrijk nog over Charleroi naar de 8ste plek en Zulte Waregem blijft 11de of klimt nog een plekje naar de 10de stek, dan gaan ze mekaar bekampen in poule B van play-off 2. Daar kunnen ze ook nog West-Vlaams gezelschap krijgen van Cercle én Oostende als die op plek 13 en 15 stranden.

8. Exit Lokeren

Na 23 jaar neemt Lokeren zondag afscheid van eerste klasse, tegenwoordig 1A. Na een marteling van een seizoen donderen ze uit de hoogste afdeling. Daar kan zelfs een zege tegen Cercle geen verandering meer in brengen. Alleen een extra-sportieve degradatie van hetzij Waasland-Beveren en/of Moeskroen kan Lokeren nu nog redden.

9. Straffe reeks van Moeskroen

Maar één van de 16 teams uit 1A is in 2019 nog ongeslagen. Vreemd genoeg is die eer weggelegd voor Moeskroen. Les Hurlus kunnen hun de negende wedstrijd op rij zonder nederlaag afsluiten, maar dan moeten ze dat wel op het veld van Club Brugge bewerkstelligen.

10. Toch nog 30 goals?

Nu de meeste play-off 1-tickets de deur uit zijn en de degradatiestrijd al lang beslist is, kunnen quasi alle teams vrijuit gaan spelen. Dat kan wel eens voor een doelpuntrijke avond zorgen. Het record van goals per speeldag staat voorlopig op 29 goals. Dat werd bereikt op speeldag 1, 10 en 27. Als ze de kaap van de 30 goals nog willen ronden, moet dat nu gebeuren. Worden het er in één klap 33, dan zag u dit seizoen in totaal het afgeronde aantal van 700 treffers.