0-6! Club ziet Krmencik ontploffen en bouwt feestje aan de Gaverbeek tegen wel héél zwak Zulte Waregem ODBS

20 september 2020

15u15 28 Zulte Waregem ZWA ZWA 0 einde 6 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League De knalmatch tegen Waasland-Beveren loog niet. Club is weer helemaal terug. Akkoord, Zulte Waregem was zo mogelijk een nog gewilligere speelbal, maar het blauw-zwarte gevaar komt opnieuw van alle kanten. Koppel dat aan efficiëntie en je hebt 0-6. Zulte Waregem stond erbij en keek ernaar. Hallo, Dury?

En zeggen dat de eerste -grote-kans nog voor Gianni Bruno was. Maar wat er zich daarna afspeelde aan de Gaverbeek, was haast surrealistisch. Zo ontstellend zwak was Zulte Waregem. Wanprestatie in het kwadraat. Deschacht luidde de non-match van Essevee in door een corner van Vormer prompt in eigen doel te verwerken. De wanhoop stond af te lezen op het gezicht van de ex-verdediger van Anderlecht. Alsof hij wist wat er nog te wachten stond.

Bij de pauze stond het immers al 0-4. Met Krmencik als de stilaan beruchte ketchupfles. Die waar lang helemaal niks uitkomt, tot er plots overvloed is. Na zijn bevrijdende kopbal tegen Waasland-Beveren, vandaag twee goals waarvan hij zeker met zijn eerste hoge ogen gooide. Met een controle Pletinckx in de wind gezet en dan hard vanop afstand de korte hoek in. Match al helemaal gespeeld na een halfuur. Vanaken luisterde met een kopbalgoal na de tweede assist van Vormer zijn 250ste match voor Club op.

Vond Club het welletjes na de pauze, was Zulte Waregem het daar niet mee eens. Eike Bansen mocht na slecht uitvoetballen de 0-5 op zijn naam schrijven - Bossut keek het in de tribunes met lede ogen aan. De Ketelaere werkte de assist van Vanaken af. De invallers Schrijvers en Balanta knutselden kinderlijk makkelijk de zesde goal in elkaar. Hoongelach op de tribunes. Het maakt de rekening van Club niet. Zij staan er weer helemaal en volgen als nummer twee op 6 punten van Charleroi. Covid-19 krijgt Club niet klein - integendeel. Blauw-zwart weer in de goeie flow. Met plots veel aanvallende weelde, daar waar het in de beginweken harken was. Of hoe snel het in voetbal kan gaan - zeker bij Club.



