0-3 komt zwaar aan bij Kanaries: "Wat er allemaal verkeerd liep? Alles eigenlijk" Philip Kevers

STVV slikte tegen Antwerp een zware 0-3 thuisnederlaag. Eentje die zwaar aankwam op Stayen. En niet in het minst bij de spelers zelf.

Coach Jonas De Roeck probeerde de schijn nog hoog te houden. “Ik kan mijn jongens qua inzet niks verwijten. 0-3 komt inderdaad hard aan. Maar misschien beter één zware nederlaag dan een opeenvolging van kleine verliezen. Ik merk vooral dat de frisheid wat weg is. Maar dat is geen schande. We moeten nu niet te negatief worden, vooral het goede onthouden en rustig blijven. Laat ons van de winterstop profiteren om alles opnieuw op een rijtje te zetten en de batterijen weer op te laden.”



Jonathan Legear klonk harder. “We zijn inderdaad moe, maar we mogen ook niet blind zijn voor wat er allemaal verkeerd liep. Te vaak maakten we de verkeerde keuzes, te vaak liepen we te lang met de bal, en bovenop maakten we zelf weinig of niks klaar. Zo kan je zelfs geen thuismatch winnen en al zeker niet tegen een sterk fysieke ploeg als Antwerp die bovendien zeer gedisciplineerd speelde.” Legear vond het gegeven dat STVV nog altijd in de top zes staat maar een anecdote. “Mooi. Maar ik blijf zeggen dat ons eerste doel het behoud is. Kunnen we zesde blijven, dan is dat mooi meegenomen. Maar een zevende, achtste of negende plaats is voor dit STVV ook niet mis, denk ik.”

Jordan Botaka stak zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “Wat er allemaal verkeerd liep? Teveel om op te noemen. Alles eigenlijk. Als we hier mee doorgaan, dan hoeven we niet meer over de top zes te spreken. Dan gaan we er heel snel uit liggen. We moeten dringend het geweer van schouder veranderen. Anders zou het nog wel 's een lang en grijs seizoen kunnen worden.”

Kapitein Steven De Petter pleitte voor rust. “We hebben vanavond gewoon het slechtst mogelijke scenario geschreven. Tegen een uitgekookte ploeg als Antwerp mag je niet achter komen. Anders wordt het moeilijk. Ons overkwam het. Niet omdat de bezoekers zo sterk waren, wel omdat we die tegengoals zo makkelijk slikken. Eens 0-2 holden we achter de feiten aan. Je kan dan naar oorzaken gaan zoeken. Maar ik blijf er toch bij dat vooral de frisheid weg is. Hopelijk vinden we die terug tijdens de winterstage. Dan kunnen we er nadien weer met volle moed tegenaan.”