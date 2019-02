“Zo, dat is een wereldploegje, man”: Boskamp kiest zijn ideale elf uit die van Genk en Standard (en is vooral blij dat hij die “puta mafkees” niet moet kiezen)



Stijn Joris

07 februari 2019

06u00 0 Jupiler Pro League Gooi de elf van het team dat de competitie domineert bij de elf van de ploeg in vorm en kies er jouw favoriete elftal uit. Meer heb je niet nodig om Johan Boskamp (70) te prikkelen. Hij kwam er zelfs voor uit zijn zetel.

“Jullie hebben daar toch een tv? Ik wil wel eerst effe de Brico Cross bekijken.” Uiteraard kan dat, maar blijkbaar niet zonder meegesleurd te worden in een debatje over Vlaanderens populairste moddersport. Boskamp doet graag zijn zegje. Niet alleen over voetbal, blijkt. “Kom op, Larsie (Van der Haar red.). Als het op een sprint aankomt, is-ie de snelste hoor. Woutje, heeft die een karakter zeg. Wel vreemd die zwarte outfit.” “Toe nou Toontje, rij er naartoe. Ach, hij speelt ermee, die Mathieu. Wat een atleet. Wint-ie weer, zeg. Kom, nou gaan we aan de slag.”

