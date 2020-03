"Wedstrijdleiding drie keer in de fout”: Referee Department streng na RC Genk - Club Brugge RN

03 maart 2020

00u00 0 Jupiler Pro League Drie discutabele fases, drie foute beoordelingen. De wedstrijdleiding (scheidsrechter Erik Lambechts en VAR Jasper Vergoote) komt volgens het Referee Department niet goed uit de topper in de Genkse Luminus Arena.

Het begon met Balanta, die na 14 minuten ongestraft zijn arm in het aangezicht van Dewaest plantte. Oordeel van het Referee Department: "Balanta springt, kijkend naar de bal, om de bal te spelen. Hij maakte contact met Dewaest met zijn arm/elleboog op een roekeloze manier. Het Referee Department verwachtte een gele kaart, maar geen VAR-interventie omdat de videoref enkel kan ingrijpen bij een 'gemiste' rode kaart."

Fase 2: beging Rits na 20 minuten handspel in het strafschopgebied? "Dries Wouters en Mats Rits gaan in duel bij een hoge bal in het strafschopgebied. Beide spelers raken de bal niet met het hoofd. De bal maakt daarna contact met de arm van Mats Rits. De arm is 'weg' van het lichaam en maakt het lichaam onnatuurlijk groter. Het Referee Department verwachtte een strafschop en een VAR-interventie bij deze fase."

Fase 3: Kouassi plant zijn studs op het onderbeen van De Ketelaere, maar komt weg zonder kaart. Oordeel van het Referee Department: "Hij maakte een overtreding met een gestrekt been en de studs vooruit. Het contact is boven de enkel. Het Referee Department verwacht hiervoor een rode kaart. De scheidsrechter gaf geen kaart tijdens de wedstrijd, dat wil zeggen dat hij de fout niet duidelijk zag en dat de VAR had moeten tussenkomen voor een 'gemiste' rode kaart."

Wel correct in Cercle

Bleef VAR Jasper Vergoote in Genk passief, dan was Lothar D'Hondt 's avonds erg actief in Cercle Brugge-AA Gent. Hij riep scheidsrechter Visser na 67 minuten onder meer naar het videoscherm bij de owngoal van Ngadeu. Een juiste interventie volgens het Referee Department, omdat "De Belder vanuit een buitenspelpositie Ngadeu beïnvloedde". De spelers van Gent begrepen niet waarom Visser bij die fase wél naar het scherm ging kijken en bij een eerder doelpunt van Ngadeu niet, maar woordvoerder Frank De Bleeckere geeft duiding: "De VAR zag op het beeld dat Ngadeu in die fase de bal met de arm raakte. Het ging om een 'factuele beslissing', waarbij geen interpretatie mogelijk was. Het doet er niet toe of het handspel al dan niet vrijwillig was. Dan moet de ref niet meer kijken naar het scherm.”