"Volwassen mannen en vrouwen stonden in de tribunes te dánsen van opwinding – zó goed was Club weer in bepaalde periodes. Anderlecht? Staat niet op de foto" Stephan Keygnaert

05 februari 2018

06u00 0 Jupiler Pro League Zo triest de middag in het Astridpark, zo amusant de avond in Olympia. De ­tristesse van Anderlecht stak op deze kouwelijke zondag af tegen de ­intensiteit en het voetbal dat Club en Charleroi brachten. It was fun.

"Une bière, s’il vous plaît." Philippe Albert, Ardenner, knipoogde. Hij had zich geamuseerd. "Als het goed is, mag het ook eens gezegd." En of. Hebben we een nieuwe klassieker? Net als de heenwedstrijd op Mambour is ook déze Club-Charleroi uitgegroeid tot het betere Belgische competitiewerk. Anderlecht voetbalt dezer dagen op lichtjaren van de Carolo’s en de leider. In spel, beleving, intensiteit, en passie spannen Club en Charleroi de kroon. 3-3, gisteravond. Club ­verdiende beter, maar evenzeer gun je Charleroi het punt. "Ik ben trots", aldus Ivan Leko na afloop. "Je suis fière", reageerde ­Felice Mazzu. Tournée Générale, Philippe.

