"Uit de opgewonden menigte van 22 voetballers treedt Lior Refaelov. Rust komt over me" Jan Mulder

03 april 2018

0

Bal achteruit, opnieuw proberen, en maar mopperen, o wat een onrechtvaardigheid overkomt mij toch, scheidsrechter zag je dat niet, shirtjetrek, onbegrip, mispeer. Club Brugge - Racing Genk is 89 minuten lang een wedstrijd om koppijn van te krijgen. In de laatste minuut begaat dinges van Genk een overtreding die goed bij het niveau past: dom. Penalty voor Club.

Uit de opgewonden menigte van 22 voetballers treedt Lior Refaelov. Rust komt over me. De pijn is weg. Refaelov schiet Club naar het virtuele kampioenschap van België. Hij doet dat vlekkeloos.

Wat is zijn geheim in dat zenuwslopende moment voor Club - én Refaelov, die maanden niet heeft gespeeld?

Er is geen geheim. Pittige aanloop, geen schijnbeweging, binnenkant voet, in de hoek, that’s it. Meer is er niet nodig voor het benutten van een strafschop. Je ziet het zelden of nooit. Dat knalt er vrolijk op los met de wreef, stopt tijdens de aanloop, raakt vervolgens met de benen in de knoop van twee schijnbewegingen tegelijk, verandert nog eens van hoek en mist. Week in week uit. En niemand die ooit iets leert.

Er is geen geheim. Refaelov doet niet raar (’t is al lastig genoeg onder die druk), maar professioneel. Hij is een meester van de eenvoud.