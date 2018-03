"Twee gokkende Eupen-spelers op het matje geroepen, maar zij gokten NIET op eigen wedstrijden" Redactie

13 maart 2018

09u10

Bron: Het Nieuwsblad, eigen berichtgeving 241 Jupiler Pro League Na de beschuldigingen over matchfixing door Eupen en toenaderingspogingen door KV Mechelen duiken er nu ook verhalen op van gokpraktijken in de kleedkamer van Eupen. Het parket heeft een vooronderzoek geopend, melden De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag. Volgens onze informatie zouden de spelers evenwel niet gokken op eigen wedstrijden.

Twee niet nadergenoemde spelers werden volgens onze bronnen zaterdagavond op het matje geroepen bij het Eupense bestuur omdat er een klacht was binnengelopen over gokgedrag binnen de spelersgroep. De twee, die effectief een gokbriefje op zak hadden, zouden dat getoond hebben en daaruit bleek dat ze enkel hadden ingezet op wedstrijden in Frankrijk en op wedstrijden uit andere sporten. En dus niet op Eupen-Moeskroen.

"Ik weet dat er heel wat geruchten zijn rond het gokken van enkele spelers", bevestigde Eupen-manager Christoph Henkel ook aan onze redactie. "Voor de wedstrijd tegen Moeskroen kregen we daar ook informatie over binnen. We hebben besloten om naar FederBet (een bedrijf dat vreemde gokgegevens onderzoekt tijdens wedstrijden, red) te stappen en daar konden ze ons bevestigen dat er niets vreemd aan de hand was rond de wedstrijd tegen Moeskroen. Er waren geen atypische gokjes."

"Van onze kant zijn we wel voorzichtig. We wilden op veilig spelen voor wat toch een bijzonder geladen wedstrijd ging worden. Als er toch iets aan het licht zou komen, dan gaan we wel onze maatregelen nemen. Iedereen kent de situatie, het ligt heel gevoelig."

Weinig subtiel

Meerdere bronnen bij Eupen bevestigden eerder aan de kranten van het Mediahuis dat er al een tijdje problemen zijn met spelers die gokken op hun eigen wedstrijden en zelfs op nederlagen van het eigen team, al werd dat ons dus niet bevestigd. Erg subtiel zouden ze daarbij niet te werk gaan. Zo zijn er naar verluidt al spelers in Eupen-trainingskledij in een lokale krantenwinkel/gokkantoor gesignaleerd om te gokken op wedstrijden.

Aangezien Eupen een kleine stad is, verspreidden de geruchten zich snel en kregen ook de bevoegde instanties lucht van de zaak. Het parket in Eupen was gisteren karig met commentaar en kon enkel bevestigen dat het vorige week "bepaalde informatie" ontvangen heeft. Er is een vooronderzoek gestart om na te gaan of verder onderzoek nodig is.

