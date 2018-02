"Tranen met tuiten gehuild toen KV Mechelen failliet ging", of hoe Eupen-doelman Van Crombrugge vlak voor cruciale degradatiematch verrast MH

07 februari 2018

13u53

Bron: Sport/Voetbalmagazine 19 Jupiler Pro League Zo'n vijftien jaar geleden huilde hij tranen met tuiten, toen KV Mechelen in vereffening ging. Zaterdag kan Hendrik Van Crombrugge met Eupen zélf zijn jeugdliefde de das om doen in de degradatiestrijd. "Wat Malinwa zo groot maakt, is de sfeer", vertelt de Eupense doelman aan Sport/Voetbalmagazine.

Zijn familie is nog steeds trouwe fan van Malinwa. Voor Van Crombrugge wordt het zaterdagavond dus ongetwijfeld een speciale wedstrijd. "Soms moet je van je hart een steen maken" zegt hij. "Ik heb veel familie die KV een warm hart toedraagt. Als kind was ik een fervent supporter van de club. Ik heb inderdaad tranen met tuiten gehuild toen Mechelen in 2003 failliet ging. Ik was toen acht jaar. Mijn vader woonde als kind op 500 meter van het stadion van Racing, maar ging naar Malinois, net als zijn vader. Ik ging met hem mee, vooral in derde en tweede klasse, tot ik zelf moest spelen."

Truitjes, posters, stickers,... Hendrik Van Crombrugge had het, als echte Malinwa-fan, allemaal. "De namen die me altijd zullen bijblijven zijn doelman Ivan Willockx en Steven Ribus, en verder Jonas Ivens, Kevin Geudens, Nana Asare, Steven De Pauw... Maar méér dan een speler was het de sfeer: wat KV zo groot maakt, zijn de supporters."

Intussen verdedigt Van Crombrugge sinds 2013 het doel aan de Kehrweg. Maar het had ook anders kunnen lopen. "Toen ik in 2013 zonder club zat, trainde ik bij Mechelen met de beloften onder Sven Vandenbroeck. Op een dag vond hij dat ik een kans kon maken bij de kern, maar hij kreeg te horen dat ze niet met hem zouden doorgaan en toen was het daar voor mij ook over."