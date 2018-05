't Venijn zat 'm in de staart: Owusu maakt het weer spannend in groep B na doelpunt in slotseconden tegen Lokeren Antwerp komt terug tot op drie punten van Lokeren Stijn Joris

05 mei 2018

22u20 0 Lokeren LOK LOK 1 einde 2 ANT ANT Antwerp Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League In de allerlaatste seconden sloeg William Owusu toe. Alweer op een vlijmscherpe counter. Siani had zo al voor de 0-1 gezorgd. De goal van Cevallos tussendoor leverde niets op. Antwerp rukt opnieuw op naar de tweede plek in de groep en halveert de achterstand op leider Lokeren.

Daknam liep maar voor zo'n 40 procent vol. Het bezoekende vak puilde wel uit. De Antwerp-fans hadden nagenoeg vrij spel. Het was wel Lokeren dat de match van bij het begin in handen nam. Het eerste gevaar kwam er na 10 minuten toen Filipovic een hoekschop van Cevallos voorlangs kopte. De eerste helft speelde zich vooral op de speelhelft van Antwerp af. Alleen zat er te weinig tempo in het spel van Lokeren om de kansen aan mekaar te rijgen. De eerste helft kreeg wel nog een flitsend einde. Antwerp ontsnapte toen Cevallos na een afgeweerde hoekschop de zestien in mocht. Zijn voorzet ging richting eerste paal. De bal raakte verstrikt in een bos van benen. Hupperts en Söder probeerden allebei van dichtbij de bal over de doellijn te krijgen, maar slaagden daar niet in. Lokeren deed zichzelf tekort. Een gretige De Ridder kende met de rust in zicht pech. Hij trapte van buiten de zestien naar doel, maar trof de paal. Het doel achter Bolat trilde nog na van zijn pegel. Antwerp was in al die tijd niet verder geraakt dan enkele schuchtere afstandspogingen, maar in blessuretijd van de eerste helft kwam er toch een kans uit de lucht vallen. Rodrigues pikte op bij Niangadou, maar het schot van de Portugees werd door De Wolf gekeerd.

Op het uur kwam Antwerp iets meer in de wedstrijd. Rodrigues had er zin in en ging een paar keer met de bal aan de haal. Habran kwam uiteindelijk tot een goede kans, maar zijn schot ging een half metertje naast. De Fransman deed het even later nog eens over. Gezwind ging hij voorbij Marzo, maar zijn trap ging opnieuw net voorbij de verste staak. Bij Lokeren keek iedereen toch vooral in de richting van De Ridder. De ingevingen moesten van de kapitein komen, maar hij ergerde zich geregeld aan slordige inspeelballen van zijn ploegmaats. Uiteindelijk viel het eerste doelpuntje aan de overkant. Na een hoekschop van Cevallos zette Ardaiz het op een lopen. Monsecour verloor het duel van de Uruguayaan die kon uithalen. De Wolf zat er nog wel aan, maar aan de tweede paal liep de goed gevolgde Siani de bal makkelijk in doel. Lokeren deed snel iets terug. Cevallos nam de bal keurig op de borst en trapt in een tijd onder Bolat binnen. 1-1 en alles weer in evenwicht, maar voor de beslissing was het wachten tot de allerlaatste seconden. Alweer zo'n pijlsnelle uitbraak van de Great Old. Haroun behield het overzicht en legde af voor Owusu die eenvoudig binnen schoof. Zo pakte Antwerp toch nog de volle pot en mengt het zich toch weer in de strijd om groepswinst. Lokeren slikte zijn eerste nederlaag in zeven wedstrijden, maar behoudt wel de koppositie.

