‘t Mag ietsje meer zijn: Club heeft aan één goal genoeg om Moeskroen opzij te zetten TTV/XC

30 november 2019

19u49 2 Club Brugge CLU CLU 1 einde 0 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Een spektakelstuk of thriller is het niet geworden in Jan Breydel. Club Brugge pakt opnieuw de volle buit, maar in de volgende matchen mag het gerust ietsje meer zijn.

Boeiend was het niet, wél mag Club Brugge na een nieuwe avondwandeling in het vertrouwde Jan Breydel opnieuw drie punten bijschrijven. Wederom werd de thuismatch van blauw-zwart geen vermaakuitstap - gelukkig voor de Bruggelingen gaat het enkel om de winst, een doelstelling die nooit echt in gevaar kwam tegen Moeskroen. Diatta liet na amper twintig seconden na de score te openen, maar toch klom Club in het openingskwartier op voorsprong. Goeie actie van Diatta, prima voorzet van Schrijvers en nog maar eens een kopbaldoelpunt voor Vanaken. Een hoogtepuntje in een slappe eerste helft, waarin de ergernis bij de vele foute passes van de tribunes droop.

Het publiek entertainen, dat is in Jan Breydel toch al geleden van begin oktober, toen AA Gent met ruime cijfers werd opgerold. Nog een geluk voor de neutrale fan dat Vanaken voor de rust vanop de stip miste, of de match was naar goede gewoonte halverwege alweer gelopen. Vasic koos de goeie hoek, Vanaken de verkeerde. Kan gebeuren - zelfs de grootste specialisten ter wereld missen er wel eens eentje.

Na de rust ging het festival van slechte passes gewoon door. Mechele, Sobol, Deli... één voor één leverden ze de bal in bij de verkeerde kleur. ’t Verbaasde dan ook niet dat Club nauwelijks kansen bij elkaar voetbalde - van reëel doelgevaar was er in het vierde kwartier geen sprake. Eén keer kwam Moeskroen piepen na een inschattingsfout van Mechele. Olinga mocht alleen op Mignolet afgaan, maar de teruggekeerde Mata bracht redding.

Aan de overzijde zorgde Vormer met een solootje voor opwinding, maar zijn eerste competitiedoelpunt lijkt hem niet gegund. Jolijt was er op de tribunes toen Vossen nog eens mocht invallen - zijn eerste optreden sinds zijn basisplaats in Oostende op 10 oktober. Los van de invalbeurt van de spits viel er ook in de tweede helft geen fluit te beleven. De Bruggelingen hadden nooit het gevoel dat Moeskroen hen iets kon maken én een pittige wedstrijd tegen Galatasaray in de benen. Géén goed recept voor een avondje spektakel, zo bleek.

Club wint dus opnieuw, maar daarmee is alles gezegd. Net zoals tegen KVO was er nauwelijks opwinding - ’t dreigt een beetje saai te worden, die terugronde in Jan Breydel. Enkel Antwerp komt er straks nog op bezoek - verder is het op deze manier aftellen naar de start van play-off 1.