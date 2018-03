"Spelers Eupen gokten op eigen wedstrijden" YP

13 maart 2018

07u47

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 41 Jupiler Pro League Na de beschuldigingen over matchfixing door Eupen en toenaderingspogingen door KV Mechelen duiken er nu ook verhalen op van gokpraktijken in de kleedkamer van Eupen. Het parket heeft een vooronderzoek geopend, melden De Standaard en Het Nieuwsblad vandaag.

Meerdere bronnen bij Eupen bevestigen aan de kranten dat er al een tijdje problemen zijn met spelers die gokken op hun eigen wedstrijden en zelfs op nederlagen van het eigen team. Erg subtiel gaan ze daarbij niet te werk. Zo zijn er al spelers in Eupen-trainingskledij in een lokale krantenwinkel/gokkantoor gesignaleerd om te gokken op wedstrijden, waaronder ook op hun eigen duels.

Aangezien Eupen een kleine stad is, verspreidden de geruchten zich snel en kregen ook de bevoegde instanties lucht van de zaak. Het parket in Eupen was gisteren karig met commentaar en kon enkel bevestigen dat het vorige week "bepaalde informatie" ontvangen heeft. Er is een vooronderzoek gestart om na te gaan of verder onderzoek nodig is.

