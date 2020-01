“Shame on you”: Anderlecht steelt de zege op Cercle PJC/YP

26 januari 2020

16u18 22 Cercle Brugge CER CER 1 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Anderlecht staat op vier punten van play-off 1. Nochtans mocht RSCA niks claimen bij Cercle, maar na een hold-up won het wel: 1-2.

Dat-ie van rekenen houdt, had Peter Zulj ons deze week verteld. Dan moet hij geweten hebben dat Anderlecht op vier punten van Genk en KV Mechelen (dat wel wel nog een inhaalwedstrijd tegen Charleroi moet afwerken) kon komen. Wel, in die context zou je toch verwachten dat paars-wit scherp aan de match zou beginnen. Niet dus…

Voor de pauze stond er eigenlijk maar één club - excuus: vereniging - op het veld van Jan Breydel. Cercle Brugge was de betere, maar liet na om zijn kansen af te werken. Uiteindelijk kwam Cercle tien minuten voor de rust toch op voorsprong: perfecte assist van Peeters, Kevin Hoggas knalde mooi binnen: 1-0. Gans Cercle vierde die goal voor de onfortuinlijke doelman Miguel Van Damme, hij lijdt aan leukemie.

In de tweede helft was Anderlecht evenmin goed - integendeel zelfs. RSCA speelde collectief ongeïnspireerd en ongemotiveerd, wat onbegrijpelijk is gezien de resultaten van de play-off 1-concurrenten. “Shame on you”, zongen de meegereisde fans.

Niet dat dat veel impact had op het spelniveau. Anderlecht was werkelijk dramatisch, Cercle Brugge had altijd 2-0 moeten maken, maar bij een zeldzame tegenprik werd het alsnog 1-1, via Francis Amuzu. Nadien claimde Cercle nog een strafschop voor handspel bij Kompany, daar viel zeker iets voor te zeggen, maar de refs grepen niet in.

Cercle blééf maar komen en betaalde dat enthousiasme heel duur. RSCA stak nog eens de middellijn over, Vlap kopte de 1-2 binnen. Maar nog klonk vanuit het bezoekersvak: “Shame on you.” Om maar te zeggen hoe gestolen de zege was.

In de strijd om play-off 1 doet paars-wit een goeie zaak, het komt op vier punten, terwijl Cercle niks opschiet in de strijd om het behoud. Voetbal kan oneerlijk zijn.

