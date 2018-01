"Antwerp schudt weliswaar aan de gevestigde orde, maar aan Club raak je niet. Eat this, Paul" Stephan Keygnaert

22 januari 2018

10u14 22 Jupiler Pro League Je dénkt dat ze uitgeteld zijn, maar dan nóg zal het Club Brugge van Ivan Leko uit de omknelling ontsnappen. Onverwoestbaar. Zélfs op de Bosuil, waar voetballers en supporters door de (geluids)muur gaan.

De onmacht straalde af op iedereen. Leko was zijn assertieve zelve niet, en ook de fans lieten zich afbluffen. Maar Club is Club. Over hun lijk. Tot het gaatje. Je zult ze twéé keer moeten verslaan in dezelfde wedstrijd. De bezoekers roken dat Antwerp aftelde naar het eindsignaal. U kent dat - zoals een auto waarvan de benzinetank steeds leger wordt en de resterende kilometers snel aftellen. Bang bang: 2-1 en 2-2 in minuut 90 en 92. Gans FC Antwerp voelde de grond onder de voeten wegzakken, Club Brugge wist met hun vreugde geen blijf - Bart Verhaeghe op kop van de polonaise. ‘Eat this, Paul Gheysens’, zal hij gedacht hebben. De Bosuil was ineens een doodstil kerkhof. Antwerp schudt weliswaar aan de gevestigde orde, maar aan Club raak je niet.

