"Als een orgaandokter heeft Vanderhaeghe Gent nieuw leven gegeven. Hein is herleid tot voetnoot van de geschiedenis" Hugo Camps

29 januari 2018

08u00 0

De Slag om Vlaanderen is dood en begraven. Gent-Club heeft geen helden gebaard. Meer dan een potig onderonsje was het niet. Met Club in de verdrukking. Niet één speler werd in de Ghelamco Arena afgevoerd met bebloede hoofddoek. Het kwam zelfs niet tot een bloedneus. Al het martiale gekletter over De Slag om Vlaanderen is koek uit de oude doos. Reeds in de opstelling bestond Vlaanderen nauwelijks. Anderhalve bastaard, van eigen bodem, dat was het.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN