“Play-offs wellicht in ingekorte vorm”: Pro League buigt zich vandaag over meerdere scenario’s Rudy Nuyens

18 maart 2020

04u00 0 Jupiler Pro League Nu vaststaat dat het EK met een jaar verdaagd wordt en de nationale competities tijd krijgen tot eind juni, buigt de Pro League zich vandaag over het Belgisch scenario. “De play-offs zullen waarschijnlijk gespeeld worden in ingekorte vorm.”

Bij de Pro League was het de voorbije dagen wachten op beslissingen op internationaal niveau. “We kunnen geen vragen blijven beantwoorden over wat morgen gaat gebeuren, in tijden waarin alles morgen toch weer anders is”, aldus CEO Pierre François. “Maar nu UEFA beslist heeft om het EK uit te stellen, kunnen we verschillende scenario’s uitwerken voor de Belgische competitie. Woensdag buigen we ons daarover met de raad van bestuur. In ‘conference call’, uiteraard.”

“Het uitstel van het EK was waar we op wachtten en waar we op hoopten”, zegt Pro League-voorzitter Peter Croonen. “Dit geeft ons de kans om een haalbaar, duidelijk en realistisch plan uit werken voor de eerstvolgende periode. We zijn al begonnen met het uitstippelen van verschillende scenario’s, die we woensdag zullen voorleggen aan de raad van bestuur. Ik denk wel dat we dan tot een beslissing zullen komen.”

Te weinig tijd

“We zijn momenteel aan het rekenen en aan het simuleren wat die verschillende scenario’s betekenen”, aldus Croonen. “Maar laat dit duidelijk zijn: er zijn geen duizend verschillende scenario’s. We gaan ze wel allemaal vanuit alle mogelijke perspectieven bekijken. Het belangrijkste blijft voor ons dat we ons schikken naar wat goed is voor de volksgezondheid. In tweede instantie is het een prioriteit om de 30ste speeldag van de reguliere competitie, de bekerfinale én de finale van 1B af te werken, zodat alles wat dat betreft al duidelijk wordt. Als het dan nog zou kunnen, zouden we ook de resterende sportieve vragen willen invullen.”

Léés: wie gaat bij middel van de play-offs naar de Champions League, wie speelt de voorrondes van de Champions League en wie vult de andere Europese tickets in. Croonen: “We moeten de raad van bestuur van woensdag (vandaag) afwachten. De beslissing van de UEFA geeft ons wat meer ruimte, maar realistisch ingeschat is de tijd wellicht te krap om volledige play-offs te spelen voor eind juni. Het lijkt me waarschijnlijk dat die play-offs in een ingekorte vorm zullen afgewerkt worden.”

Mediarechten

KV Kortrijkvoorzitter Joseph Allijns formuleerde al een voorstel om de eerste drie van de reguliere competitie en de nummers vier tot zes elk een eigen eindronde te laten afwerken en play-off 2 met een knock-outsysteem te organiseren. Daarmee zou tijd gewonnen worden, maar de vraag is of iedereen zich daarnaar wil schikken. We kunnen ons bijvoorbeeld indenken dat de nummers vier tot en met zes van de reguliere competitie nog de ambitie hebben om op de eerste drie plaatsen te mikken. “We gaan ook onze verplichtingen tegenover onze mediarechtenhouders maximaal proberen na te komen”, zegt Peter Croonen. “Maar uiteindelijk zal iedereen zich moeten schikken naar een scenario dat maatschappelijk verantwoord is.”