'Op te halen FC': deze buitenkansjes kunnen onze eersteklassers vlak voor de competitiestart nog aan hun kern toevoegen SDD

26 juli 2018

16u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur, maar sommige spelers kunnen daar (nog?) niet van genieten. We lijsten een dag voor de competitiestart de 'Op te halen FC' op. Elf spelers die op zoek zijn naar een werkgever of geen toekomst meer hebben bij hun huidige ploeg.

Vladimir Gabulov

Werd vorig seizoen in de winter gehaald om het keepersprobleem bij Club Brugge op te lossen, maar kon nooit overtuigen en ging in een cruciale wedstrijd tegen Anderlecht in de fout op een schot van Teodorzyck. De 34-jarige Rus mocht verrassend genoeg wel mee naar het WK in zijn thuisland, weliswaar als derde doelman. De Brugse goalie staat nog een seizoen onder contract bij de landskampioen, maar moet weg. Iemand interesse in een WK-ganger?

Olivier Deschacht

Deschacht zijn contract werd niet verlengd bij Anderlecht. Coucke bedankte hem voor zijn diensten bij de recordkampioen. Nu traint hij mee met Lochristi, wachtend op een nieuwe club. Onder meer KV Kortrijk, Zulte Waregem en Antwerp informeerden, maar voorlopig heeft Olivier Deschacht geen nieuwe club gevonden.

Björn Engels

Nadat hij eerst te horen had gekregen dat hij dit seizoen mocht blijven, moet Björn Engels nu toch vertrekken bij het Griekse Olympiakos. Engelse tweedeklasser Brentford zou vier miljoen euro hebben geboden voor de ex-Bruggeling, maar ook Anderlecht toont interesse voor de 23-jarige verdediger. Waar de toekomst van Engels ligt, is vooralsnog onduidelijk.

Guillaume Gillet

Net als Björn Engels, mag ook Guillaume Gillet vertrekken bij het Griekse Olympiakos. De voormalige Anderlechtspeler heeft wel al tien winters meer gezien dan Engels en is daardoor minder gewild op de transfermarkt. De 34-jarige verdediger/middenvelder verhuisde vorig seizoen nog voor een miljoen euro van Nantes naar Olympiakos, maar kan na één seizoen al terug zijn koffers pakken.

Anthony Vanden Borre

Zesvoudig Belgisch kampioen en ex-Rode Duivel Vanden Borre zit nog altijd zonder ploeg. Het voormalig toptalent van Anderlecht beproefde zijn geluk in Congo bij TP Mazembe, maar kraste daar na drie maanden alweer op. De ex-Rode Duivel trainde even mee bij Cercle Brugge om wat speelminuten op te doen, maar de rechtsback oogde niet bepaald in topconditie. KV Kortrijk-voorzitter Allijns zette onlangs wel de deur op een kier voor een fitte 'VDB'.

Fabien Camus

Degradeerde in maart met KV Mechelen en zag zijn contract in juni aflopen. Geen al te best seizoen voor de 33-jarige Tunesiër. Voor de middenvelder is het wel al de derde keer dat hij transfervrij komt. Voorlopig heeft hij nog geen ploeg gevonden, maar de twee voorbije seizoen wist Fabien Camus telkens aan een club te geraken.

Evariste Ngolok

Na tien jaar in de Belgische eerste en tweede klasse, vertrok de Belgische Kameroener transfervrij naar het Cypriotische Limassol. Daar slaagde de verdedigende middenvelder, die nog voor de jeugd van Anderlecht speelde, er niet in om zijn carrière te herlanceren. Na een seizoen in Cyprus mag hij alweer transfervrij vertrekken.

Yaya Soumahoro

Ivoriaanse flankspeler die in 2010 door Gent werd weggeplukt bij het Thaise Muangthong. In zijn eerste seizoen wist Soumahoro zes keer het net te vinden, maar kon nooit echt de verwachtingen waarmaken. Kwam na zes jaar België, onder andere nog bij STVV terug bij Muangthong terecht. Daar mag de 28-jarige Ivoriaan na een seizoen alweer transfervrij vertrekken.

Alessandro Cordaro

Viel afgelopen seizoen uit de gratie van Francky Dury bij Zulte Waregem en kon in de winter op wat internationale interesse rekenen, maar besloot om te blijven tot het einde van het seizoen om transfervrij te kunnen vertrekken. Cordaro speelde in het verleden ook al voor KV Mechelen en Charleroi, maar zit voorlopig nog zonder ploeg.

Mbaye Leye

Onlangs verbraken Eupen en Leye in onderling overleg het contract van de 35-jarige spits. Geen verrassing want onder Makélélé verdween Leye naar de bank en moest zelfs op de tribune plaatsnemen op een bepaald moment. De Senegalees die jaren furore maakte bij Zulte Waregem, kan nu transfervrij naar een andere ploeg.

Tom De Sutter

Het verhaal van De Sutter bij Lokeren lijkt helemaal afgelopen. De veertienvoudige Rode Duivel staat in principe nog een jaar onder contract bij de Oost-Vlamingen, maar mag niet meer meetrainen. Wanneer hij zich terug aanmeldde op training, kreeg De Sutter te horen dat er geen plaats meer was voor hem in de ploeg van Peter Maes. De 33-jarige spits was lang out met een knieblessure, maar is nu helemaal fit.