"Nooit zoveel emoties in eenzelfde week gehad", Marc Coucke ziet 'weireldploegsje' winnen op de Freethiel

KV Oostende heeft een streep getrokken onder het vertrek van Marc Coucke als voorzitter van de club. De Kustboys gingen bij die andere getormenteerde ploeg, Waasland-Beveren, winnen met 1-3.

Exit Philippe Clement en exit Marc Coucke. Neen, het was geen prettige start van de feestdagen voor Waasland-Beveren en KV Oostende. Beide teams verloren 'hun' sterke man, al zat voorzitter Coucke wel nog op de tribunes voor zijn 'weireldploegsje'.

De nieuwe eigenaar van Anderlecht sprak zijn spelers van Oostende enkele uren voor de wedstrijd nog bevlogen toe, maar moest even later wel horen hoe de KVO-fans een collectieve sneer uitdeelden naar hun voormalige messias. "Laat je ploeg maar in de steek", een slogan die de supporters bij Waasland-Beveren prompt zouden overnemen.

In nood herkent men zijn vrienden. Daar was ook op het veld wel enige sprake van. Buatu stak Roef in de miserie met een moeilijke terugspeelbal, de thuisdoelman liet het leer te ver van de voet springen en zo kon Musona optimaal profiteren om de 0-1 binnen te werken.

Een monumentale blunder, maar wel eentje die Waasland-Beveren trachtte recht te zetten. De thuisploeg ging vol voor de gelijkmaker, al kwam er mede door wat slordigheden geen loon naar werken. Marc Coucke vond het wel oké. "Voor mij hoeft er vandaag geen tweede helft te komen", tweette de miljardair van op de tribunes.

Niets was minder waar, want al vroeg in het tweede bedrijf zou Oostende opnieuw toeslaan. Musona rondde een pijlsnelle counter af met een simpel tikje voor Banda. De jonge Zambiaan aarzelde niet: 0-2.

Wat met Waasland-Beveren? Voor hen zat het niet echt mee. Mmaee kopte op de lat, terwijl Thelin even daarvoor al de paal viseerde. Na een lichte penaltyfout mocht de Anderlecht-huurling dan toch vieren. Het gaatje was klein, maar Dutoit had geen verhaal tegen de aansluitingstreffer.

De thuisploeg vatte moed, al moest Dutoit geen wonderen verrichten om de Oostendse voorsprong op het bord te houden. Waasland-Beveren acteerde te slordig in de zone van de waarheid en zo kon Gano diep in de wedstrijd nog een derde appel in het Oostendse mandje leggen. 1-3, en zo doet Oostende een zaakje na een moeilijke week. En Marc Coucke, hij tweette vrolijk verder:

1-3 #wbekvo

Bedankt aan Kvo om het schitterend signaal te geven dat de toekomst deze club positief zal zijn 💚❤️💛, jullie kunnen volgende maanden op mij rekenen om beste opvolging te selecteren! Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Nooit zoveel emoties in n week gehad..een lach en een traan op vele gebieden, voetbal, amicaal en privé.

Ik wens jullie een rustige en gelukkige eindejaarsperiode.

Merci voor alle steun 🤝💪👍🤝😘 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

