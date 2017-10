"Nog even doorbijten en titel is binnen" 8 PUNTEN LOS NA 11 SPEELDAGEN: NOOIT EERDER ZO'N RUIM VERSCHIL WOUTER DEVYNCK

08u09 0 Photo News Jupiler Pro League Club blijft maar doorstomen. 8 punten voorsprong na 11 speeldagen, een primeur sinds de invoering van de play-offs. Als blauw-zwart zo doorgaat, zal het met gemak het record van Anderlecht verbreken, dat in '09-'10 de competitie afsloot met 12 punten voor op... Club.

Het zijn sowieso indrukwekkende cijfers. 10 zeges in 11 matchen, 30 op 33, puntenwinst: 91 procent. In Europa doen slechts vijf clubs beter. Het verrassende Viktoria Plzen op kop, dat na elf speeldagen in de Tsjechische competitie nog geen enkel punt verloor. Vervolgens Manchester City, Barcelona, Napoli en FC Porto, allen met 25 op 27. Daarna dus Club, zesde beste ploeg in Europa.





In België is er niemand die ook nog maar in de buurt komt. Dichtste - nu, ja - achtervolger Charleroi staat al op acht punten. Dat is een record sinds de invoering van het play-offsysteem in 2009. Nooit eerder had een ploeg zoveel voorsprong op de nummer twee. RC Genk benaderde dat cijfer nog het dichtst in het seizoen 2010-2011 toen het met 29 op 33 zeven punten voorsprong had op AA Gent. De Limburgers konden dat niveau niet aanhouden en eindigden de reguliere competitie na 30 speeldagen toen zelfs maar als tweede op één punt van Anderlecht. Al werden ze vervolgens in de play-offs wel kampioen.





PN

12 punten op Anderlecht

Er valt voorlopig geen reden te bedenken waarom Club straks een even grote inzinking zou krijgen als RC Genk indertijd. Dat blauw-zwart dit fantastische gemiddelde van 91 procent niet zal kunnen volhouden, dat zal wel, maar het zou toch al vreemd moeten lopen mocht het zijn voorgift zomaar te grabbel gooien. "Er is meer dan alleen maar die sterke reeks van 30 op 33", stipt ex-Club-trainer Jacky Mathijssen aan in onze voetbalwebcast 'VISTA!'. "Er is ook de voorsprong die oploopt. Dan kijk je naar de rangschikking, zie je de namen en denk je: wie van de achtervolgers gaat nog kunnen wedijveren met Club? Dan moet je al - met alle respect - een flink stuk afzakken." Effectief: Anderlecht, Standard, RC Genk en AA Gent, voor het seizoen toch als de grootste titelconcurrenten gezien, staan op respectievelijk 12, 15, 16 en 20 punten. Zelfs gedeeld door twee is dat toch nog een verschil van 6, 7, 8 en 10 punten. Mathijssen: "Nog een paar weken doorbijten en de titel is binnen."





De grote vraag lijkt daarom niet óf, maar wel met hoevéél punten voorsprong Club de reguliere competitie zal afsluiten. Dat zou best wel eens spectaculair kunnen worden. Het record tot nu toe staat op naam van Anderlecht. Dat begon de allereerste editie van play-off 1 in 2009-2010 met 12 punten voor op... Club. Iets wat toenmalig trainer Ariël Jacobs zich nog goed herinnert. Vooral omdat die voorsprong gehalveerd werd. "Nu stelt een ploeg zich daarop in en zou het best tevreden zijn met zes punten voor", aldus Jacobs. "Maar toen was dat nieuw. Die halvering was toch een mentale tik. Alles was te herdoen. Gelukkig wonnen we onze eerste match en bleef Club meteen steken op een gelijkspel. Waardoor we toch weer acht punten voor lagen. Toen leefde bij de spelers het gevoel dat we vertrokken waren."





Saaie play-offs?

Dat bleek. Anderlecht won zeven keer, speelde drie keer gelijk en eindigde met maar liefst 18 punten voor op AA Gent en Club. Meteen goed voor de saaiste editie van de play-offs ooit. "Het moeilijkste voor mij als trainer was nog om de spelers gemotiveerd te houden." Jacobs mag dan geen voorstander zijn van de puntenhalvering, hij beseft als geen ander dat het zonder nóg saaier was geworden. "Voor de neutrale voetballiefhebber was dat misschien geen slechte zaak, maar toch. Als Club zijn voorsprong nog verder uitbouwt, dan moeten de play-offs straks zelfs niet meer gespeeld worden."





Een scenario dat ze in Brugge dolgraag zien gebeuren. Een nieuwe titel en een ticket voor de Champions League-groepsfase, dat is waar het om draait. En dan kan een recordvoorsprong je al een stuk op weg helpen.