"Leko zegt mij: ‘Jij moet áltijd de bal hebben’" Stephan Keygnaert

24 februari 2018

08u00 0 Jupiler Pro League Nakamba had (terecht) de harten gestolen, híj leek voor velen een indringer. Niet fair, toch? Want een goéde Jordy Clasie (26) laat Club Brugge swingen. Geen ­evenwicht met hem? Onzin. "Wij blijven ­altijd maar vol racen. Zo maak je jezelf ­kapot. Laat de tegenstander ook maar eens gek doen." Aan het woord een slímme voetballer.

"Ik vroeg deze morgen aan onze perschef: ‘Wat voor interview wordt het?’"

Jordy Clasie op een dinsdagmiddag in het Clubhouse van het Jan Breydelstadion. Eén etage hoger kijkt Ivan Leko, in het gezelschap van zijn assistenten Cossey en Still, naar de videoband van Standard-Club Brugge.

Clasie gaat niet graag zitten met een journalist, geeft hij toe. "Laat mij maar lekker op de achtergrond."

Pech voor hem. Jordy Clasie – voorts een heel aangename jongen – is een thema (geworden). De algemene ­teneur bij waarnemers luidt zowat: ‘Met Clasie in de plaats van Nakamba voor de verdediging voetbalt Club Brugge weliswaar beter, maar heeft de ploeg minder evenwicht.’

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN