“Kleinste supportersvereniging van Club Brugge” pakt in aanloop naar Slag om Vlaanderen uit met geestige persiflage op Schild & Vrienden Redactie

22 september 2018

12u35

Bron: Play Sports 0 Gent innemen... geen gemakkelijke opdracht voor Club Brugge zondag! 🏰 pic.twitter.com/vUdf4F2m5Q Play Sports(@ playsports) link

Morgen neemt Club Brugge het in de Ghelamco Arena op tegen AA Gent. De Slag om Vlaanderen. Het sein voor Play Sports om naar aanleiding van de Belgische topper een hilarisch filmpje de wereld in te sturen (zie hierboven). Let vooral ook op de persiflage op Schild & Vrienden.