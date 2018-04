"Kalinic heeft kwaliteiten voor Premier League" Experts zetten Kalinic op 4de plek onder topkeepers in België sinds 2000 RN en JVDV

07u30 0 Jupiler Pro League Lovre Kalinic (28) bevestigt in play-off 1 zijn status als beste ­keeper van het land, maar waar ­situeert de doelman van AA Gent zich onder de topkeepers in België sinds de eeuwwisseling? Philippe Vande Walle, Jacky Munaron en Wim De Coninck zetten de Kroaat na wijs beraad op nummer vier.

De gewezen doelmannen Philippe Vande Walle, Jacky Munaron en Wim De Coninck namen hun tijd om Lovre Kalinic een plaats te geven onder de beste doelmannen sinds 2000. "Ik wil beklemtonen dat ik deze keepers beoordeel op hun Belgische periode", verduidelijkt ­Philippe Vande Walle. "Maar dan nog is het heel complex. Het vak van keeper is in essentie ­hetzelfde gebleven: je moet goals ­verhinderen. Maar de manier van keepen is de voorbije jaren ­veranderd. De basiskwaliteiten zijn ­dezelfde, maar de speelstijl is de voorbije jaren serieus gewijzigd."

