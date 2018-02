"Het is weer Couckenbak!", ook het Astridpark verlaten doet Coucke in stijl



Mathieu Goedefroy

25 februari 2018

18u41 58

Terwijl een troep supporters aan de hoofdingang luidkeels 'het is weer Couckenbak' zong, stak de nieuwe voorzitter van Anderlecht zijn handen in de lucht. "Merci, mannen!", met beide duimen omhoog. Ook het Astridpark verlaten deed Coucke dus in zijn gekende stijl. En wat die drie doelpunten van Teo betreft? "Hij is de enige topspits die deze club heeft."

Er zijn zo van die perfecte voetbalweekends #andmoe 4-0 met Theo, Theo en Theo !!! Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Te rap gesproken : 4-2 #andmoe Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Merci aux supporters dus RSCA pour accueil très chaleureux!

Dank aan de RSCA fans voor zeer hartelijk onthaal!

Binnenkort aan het werk, bientôt au boulot 💪💪😅😅 Marc Coucke(@ CouckeMarc) link

Meer over Astridpark

Coucke

Anderlecht

Teo

sportdiscipline

voetbal

sport