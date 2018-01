"Het Bosman-arrest was een eerste revolutie. Wie zegt dat zoiets niet opnieuw gebeurt?" Dossier Belgisch voetbal deel IV: Patrick Janssens Niels Vleminckx

06u00 0 BELGA Jupiler Pro League "Het Bosman-arrest was een revolutie. Wie zegt dat zoiets niet nog eens gebeurt?" Geld verdienen in het Belgisch voetbal doe je met transfers - geen club die dat beter illustreert dan Racing Genk. Een sterkte, maar tegelijk ook een zwakte, beseft algemeen manager Patrick Janssens. "Als dat systeem ooit wijzigt, stuikt heel ons businessmodel in elkaar. We moeten ons daarop voorbereiden."

Een vleugje poëzie in een gesprek over de toekomst van ons voetbal: het kan. "Gereglementeerde agressi"», zo luidt Patrick Janssens' definitie van de sport. Que? De algemeen manager van Genk glimlacht: "Het is toch zo? Op sociologisch vlak toch. Er kan per definitie maximum één van de twee teams winnen, dus brengt een voetbalmatch de facto conflictsituaties met zich mee. Maar dat maakt deze sport net zo uniek. Zelfs dan is voetbal hét bindmiddel van onze maatschappij. Het brengt mensen en hele gemeenschappen samen. Die waarden moeten we als Belgisch voetbal veel sterker uitdragen. Want net dat onderscheidt ons van andere industrietakken. (tot ons) Of klink ik zo naïef?"

Misschien een beetje, in een Belgische voetbalwereld waar tientallen, zelfs honderden miljoenen in omgaan.

"Dat imago is niet goed voor ons voetbal. Ook al omdat het zo gewoon niet werkt. Als een club enkel geïnteresseerd is in geld, verzwakt ze haar positie. Op korte termijn kan dat misschien werken, maar je mag de kip met gouden eieren niet slachten. Daarmee bedoel ik: van zodra het voetbal een economische sector als alle andere wordt, hebben we een probleem. Wat ons onderscheidt van een ‘gewoon’ merk is dat wij binding hebben met onze supporters. Alle grote bedrijven besteden miljoenen om dat gevoel te creëren, voor een voetbalclub komt dat natuurlijk."

