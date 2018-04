"Hein droomt van een Weilertje: de critici de mond snoeren met een onverhoopte titel" Jan Mulder

09 april 2018

10u41 0 Jupiler Pro League Ook Jan Mulder, huiscolumnist bij Het Laatste Nieuws, keek dit weekend naar de play-offs. En hij zag hoe het stilaan een nerveuze boel wordt.

Ruud Vormer zei na het verlies in Gent dat Club Brugge aanstaande zondag op Anderlecht moet winnen om kampioen te worden. Club staat zes punten voor. Teamgenoot Lior Refaelov vindt een gelijkspel in het Astridpark genoeg om rustig te kunnen blijven. Brugge heeft uitstekend gespeeld, maar is erg nerveus.

AA Gent moet de volgende wedstrijd naar Standard Luik. Winst kan Gent eventueel op drie punten van Club brengen. Droomt trainer Yves Vanderhaeghe van de titel? Yves: ‘Niet echt.’

Niet echt = Een beetje.

Alles is nog mogelijk. Vanderhaeghe stapte uit de droom en vroeg na de 1-0 tegen Club aan de optimistische journalisten ‘op de laatste speeldag terug te komen.’ Dan staat Club-Gent op het programma. Vertaling: de trainer van Gent gelooft nog in het kampioenschap.

Anderlecht zou ook nog met de eer kunnen strijken, mits het zondag van Brugge wint. Hein Vanhaezebrouck kondigde al aan dat hij, ondanks geruchten over de komst van Dury, bij Anderlecht blijft. Hein droomt van een Weilertje: de critici de mond snoeren met een onverhoopte titel.

Gooi al deze ingrediënten in uw mixer, voeg naar smaak VAR en Mazzu toe, en je hebt de heerlijke cocktail play-off 1. Je wordt er bloednerveus van, maar hij drinkt wel lekker weg.