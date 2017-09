"Hein blijft ook na vandaag de beste trainer van België. Als hij naar Anderlecht gaat, brengt hij resultaten. Mét goed voetbal" Hans Op de Beeck

17u23 0 Photo News Jupiler Pro League "Ik vind Hein Vanhaezebrouck de beste trainer van België en ik verander mijn mening niet omdat hij nu zo slecht aan het seizoen was begonnen. Als hij naar Anderlecht gaat, dan zet hij die ploeg weer op de kaart met resultaten én goed voetbal." Aan het woord is Eric Van Meir, als speler goed voor 31 A-caps en de titel met Lierse exact 20 jaar geleden.

Van Meir, ook meer dan tien jaar actief als (hulp)trainer op het Lisp, begrijpt de beslissing van Hein Vanhaezebrouck om er de stekker uit te trekken. "Het was na Zulte Waregem duidelijk dat hij het niet meer zag zitten. Je zag dat Hein twijfelde, dat hij echt niet meer wist hoe dit nog recht te trekken. In de ontgoocheling zeg je natuurlijk makkelijk zo'n dingen, maar je kan niet blijven strijden. Hij zag ook veel dezelfde fouten steeds terugkomen. Die tegengoal zondag, waarbij twee centrale verdedigers in de fout gingen... daar kan je als trainer niets aan verhelpen hé. Daar word je moedeloos van. Vooral omdat je geen garantie hebt dat het de volgende match niet niet weer gebeurt."

De gewezen centrale verdediger begrijpt ook dat Gent Hein uiteindelijk heeft laten gaan. "Knap dat ze er zo open en eerlijk over konden sprekenn. In dit geval zijn ze echt 'in onderling overleg' uit elkaar gegaan, dat voel je. Er is veel respect voor elkaar. Hein heeft de grote verdienste Gent weer op de kaart gezet te hebben. Ik denk dat Gent de Belgische club is die het verst staat wat betreft infrastructuur en uitbouw van de club. Daar hebben natuurlijk ook De Witte en Louwagie veel verdienste aan. Alleen volgden de resultaten dit seizoen niet en zagen ze door de bomen het bos niet meer. Dan moet het bestuur ook beseft hebben dat je een trainer die er geen geloof meer in heeft, niet aan boord kan houden. Dan kan je beter hopen op een schokeffect met een nieuwe trainer."

Eric Gerets

Wat Van Meir de strafste Gentse exploot onder HVH? "Dat ze vorig jaar de Spurs op Wembley uitgeschakeld hebben in de Europa League. Als je ziet hoe sterk dit Tottenham is. Daarom vond ik het zo straf dat ze er in de volgende ronde zo roemloos uit gingen tegen Genk. Maar laat het duidelijk zijn: voor mij is Hein de beste trainer van België. Mocht hij naar Anderlecht gaat, dan zet hij ze weer op de kaart met goede resultaten én goed voetbal. Ik vergelijk hem met Eric Gerets (trainer van de Lierse kampioenenploeg, nvdr), dat is ook iemand die iedereen uitperst, telkens meer dan 100% vraagt van zijn spelers. Op termijn breekt dat. Dat zag je ook in zijn analyses na de match. Dat hij het heel moeilijk had om positief te blijven en dan zei hij soms foute dingen, zoals met dat potje préparé. Dat lezen spelers natuurlijk. Je proefde tussen de lijnen dat er onderlinge spanningen waren. Milicevic die na een vervanging zegt 'vraag het maar aan de coach'... Een groot probleem was ook die Europese exit. Met die grote kern ging dat altijd voor problemen zorgen. De twee partijen waren uitgekeken op elkaar. Maar dat betekent niet dat we al het voorgaande moeten minimaliseren."

Terwijl Vanhaezebrouck in juli nog grootspraak verkondigde op de Gentse Feesten, kan hij nu al op zoek naar een nieuwe uitdaging. Zo rap kan het gaan in voetbal. "Opvallend dat de twee ploegen die Europees vroeg zijn gestart, al hun trainer kwijt zijn", vervolgt Van Meir. "Dat zijn al vijf ontslagen in 1A en twee in 1B. En we zijn nog niet eens in oktober."

Voor welke trainer AA Gent nu moet gaan? "Het zal niet makkelijk zijn om over te nemen na Hein, maar ik denk dat Gent naar Felice Mazzu zal lonken. Met Charleroi kunnen ze het goed vinden, dankzij Mogi Bayat ook. Al zit Charleroi dan wel met een fors probleem." En Eric Van Meir? "Ach, ik werk nu als analist voor televisie en dat bevalt me. Mijn hoofdstuk Lierse moet trouwens nog afgesloten worden. Zes maanden na mijn ontslag wacht ik nog altijd op mijn centen. Da's niet leuk."

Jan De Meuleneir/Photo News Van Meir in mei van dit jaar tijdens de reünie van de kampioenenploeg van Lierse 20 jaar na datum, met Bovri (l), Serneels en Moons (r).