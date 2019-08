“Guardiola wou altijd een keeper die beter kon voetballen dan zijn spelers, Kompany heeft daarvan geleerd” LPB/DMM

01 augustus 2019

12u12 0 Jupiler Pro League Hendrik Van Crombrugge naar Anderlecht. Het is een transfer waarover vandaag en de komende dagen ongetwijfeld gesproken zal worden. We polsten bij ex-RSCA-spelers die de club nog steeds van dichtbij volgen.

Stéphane De Mol: “Kompany wou een andere doelman, een die past in de filosofie van Guardiola”

“Ik volg Anderlecht nog wekelijks. Mijn hart blijft paars-wit en ik heb vorig jaar bijna alle wedstrijden gezien in wat het grootste kwakkelseizoen van de voorbije vijftig jaar was voor Anderlecht”, vertelt Stéphane De Mol vanuit Zuid-Frankrijk. “Ik moet zeggen dat Didillon daarin als één van de weinigen overeind bleef. Het is inderdaad een beetje vreemd dat Anderlecht dan Van Crombrugge aantrekt.”

“Ik ben wel niet verrast dat hij bij Eupen vertrekt. Hij heeft de voorbije twee jaar zijn kwaliteiten getoond. Hij slikte vaak de meeste tegengoals bij Eupen, maar hij hield er zeker ook veel tegen. Het is een goeie doelman voor Anderlecht. Belgisch en nog vrij jong, Rode Duivel ook niet te vergeten. Ik neem aan dat hij goed zal gescout zijn. Na de doelmannensoap bij Club Brugge zullen de Belgische clubs daar wel iets uit geleerd hebben.”

“Ik heb Van Crombrugge nog zien spelen, maar kan niet zeggen of hij nu echt goed is met zijn voeten. Op zijn lijn is hij dat zeker wel. Enfin, het is een nieuw soort keeper dat ze bij Anderlecht wilden, zoveel is duidelijk. Kompany heeft van Guardiola geleerd. Die wou bij wijze van spreken een keeper die beter kon voetballen dan zijn spelers op het veld. Helaas heeft Anderlecht niet de centen van City om een nationale doelman uit Brazilië te halen. Ik wens Van Crombrugge in elk geval veel succes.”

Patrick Vervoort: “Anderlecht wil anticiperen op de zaken”

“Of ik verrast ben door deze transfer? Ik kan niet in de interne keuken van Anderlecht kijken, maar er zal wel iets op til zijn. Wat gaat er gebeuren met Davy Roef? En met Didillon? Over die laatste werd na zondag veel gesproken, ik vermoed dat Anderlecht met de aanwerving van Van Crombrugge wil anticiperen op de zaken. Voor Van Crombrugge is deze transfer sowieso een goede stap in zijn carrière. Ook in het kader van de Rode Duivels ja. Roberto Martínez is vaak aanwezig op de wedstrijden van Anderlecht. Áls Van Crombrugge aan spelen zou toekomen, is dat toch een grotere etalage dan bij Eupen. Natuurlijk, de concurrentie bij de Rode Duivels is erg groot. Laat ons zeggen dat Van Crombrugge tot de brede kern van de nationale ploeg behoort. In het verleden was het Courtois, Mignolet en dan Casteels of Sels. Oké, hij behoorde in juni tot de selectie, maar dat was omdat Casteels moest afhaken. Er komen vijf, zes keepers in aanmerking voor de Duivels en er kan er maar één spelen hé.”