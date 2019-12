‘Goddeloos’ Antwerp ontsnapt aan nederlaag op Stayen na penaltygoal Refaelov in 94ste minuut MVS/ABD

22 december 2019

19u53 6 STVV STV STV 1 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League Goddeloos. Hoe zou Antwerp het zonder Dieumerci Mbokani doen? De vraag stellen is ze beantwoorden. Bekijk de eindstand en u weet genoeg. De Great Old kon dé winnaar van het weekend worden, maar vertikte het om toe te slaan. In minuut 94 sleepte het nog een puntje uit de brand.

Antwerp kon een zaakje doen vanavond. Club Brugge, AA Gent, Standard, Zulte Waregem, Charleroi: élk ander team in de top zes liet dit weekend punten liggen. Dan moet je, ambitieuze club die je bent, toeslaan. Genadeloos. Als een roofdier op strooptocht naar de drie punten. Nou, viel dat effe tegen zeg. ’t Was zelfs STVV dat voor rust de beste kans kreeg. Souza deed álles goed, behalve de bal binnen de palen duwen, redelijk cruciaal bij voetbal. Antwerp ontsnapte.

No look

Een pak bezoekers waren onzichtbaar. Lamkel Zé. Rodrigues. Benson. Allemaal onder hun niveau. Mbokani was de enige met een geldig excuus, hij was er immers niet. Zinho Gano stond wel op het veld. Als vervanger van de Gouden Stier was dit dé kans voor hem om zich te tonen. Zinho is echter Dieu niet. Tien minuten ver kreeg hij een dót van een kans. Simpel stiftertje over de doelman: meer moest dat niet zijn. Helaas, de spits raakte de bal veel te vol en trof de lat. Sorry Zinho, maar die maakt Dieu áltijd. Met z’n ogen dicht. No look.

94ste minuut

Laszlo Bölöni vloekte, zuchtte, schudde het hoofd. Gooide er Mirallas en Baby in. Helaas. De flits waarop hij hoopte, de flits die Antwerp eerder drie punten opleverde tegen Eupen, kwam er nu niet. ’t Leek zelfs nog erger te worden: in minuut 87 strafte Suzuki zwak verdedigen van Antwerp af. Een eerste nederlaag in 9 matchen kwam er echter niet: diep in blessuretijd legde invaller Troonbeeckx Buta over de knie. Strafschop oordeelde ref Boucaut, Refaelov miste niet.

Antwerp blijft alleen tweede, maar echt blij gaat daar op de Bosuil niemand mee zijn.