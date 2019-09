“Geen rood voor Ndongala” en “alleen in theorie penalty voor Anderlecht”: het oordeel van onze huisref VDVJ/TTV

02 september 2019

09u25 0 Jupiler Pro League Vier controversiële fases van het voorbije voetbalweekend legden we voor aan onze huisref Tim Pots. Vier keer zijn oordeel.

Strafschop Anderlecht? “In theorie wel, maar...”

Het duel waarin Gerkens een dikke buil opliep, leek een strafschop waard, toch? Bokadi kwam te laat, raakte geen bal, maar wel het hoofd van Gerkens. Ref Laforge gaf scheidsrechtersbal, ook de VAR kwam niet tussen.

Onze huisref Tim Pots: “De fase van met Bokadi en Gerkens is in theorie een strafschop, maar ik begrijp dat de VAR rekening houdt met de consignes om hier in de praktijk geen interventie voor te doen. Voor luchtduels wordt de lat nu eenmaal hoger gelegd dan wanneer een speler met een tackle te laat komt. Spelers wéten dat en gaan altijd het luchtduel aan, ook al weten ze niet zeker dat ze de bal zullen hebben. In die zin komt de hogere tolerantiegraad overeen met wat spelers verwachten.”

Rood voor Ndongala? “Niet aan alle criteria voldaan voor uitsluiting”

“Bij Ndongala is de intensiteit groot, maar de tackle is met de wreef en zijwaarts uitgevoerd”, zag onze huisref Tim Pots. “De fysieke integriteit is minder in gevaar dan wanneer de tackle met gestrekt been en studs vooruit is. Deze actie was geel waard, maar voor rood waren niét alle criteria aanwezig.”

“Correcte goal Deli”

Ook over het doelpunt van Deli liet Pots zijn licht schijnen. Daar was mogelijk sprake van een duwfout. “Deli scoort een correct doelpunt. Oké, hij gebruikt wel een beetje de handen, maar springt toch vooral hoger dan Dewaest.”

Ingebrigtsen: “Ref Dierick voelde het niet aan”

Buitenspel of niet? Dat was het gespreksonderwerp na een slechte KVK-KVO, waarbij een rechtstreekse vrijschop van Julien De Sart eigenlijk moest worden afgekeurd.

De streekderby tussen Kortrijk en Oostende was slap, maar naar goeie gewoonte spektakelrijk. Sleutelmoment was het doelpunt van Julien De Sart, die in de 75ste minuut bij een 1-1-stand zijn vrijschop vanop de linkerflank rechtstreeks binnen zag dwarrelen. Wél nadat twee KVK-spelers, die in buitenspelpositie stonden, zich voor de bal wierpen. Na minutenlang oponthoud keurde Dierick het doelpunt in samenspraak met de VAR alsnog goed: “Dierick zei dat hun aanvallers niet aan het spel deelnamen, maar dat is belachelijk”, aldus doelman Dutoit. “Anders raap ik die bal gewoon op.” KVO-coach Ingebrigtsen: “Als ref moet je een beetje aanvoelen wat er daar allemaal gebeurt. En dat was hier niet het geval. De VAR staat anderzijds in zijn kinderschoenen, waardoor er fouten en discussies zijn. Het hoort zo dat er in voetbal over de scheidsrechters gediscussieerd moet worden”, nam de Noor het sportief op. “Maar dit is wel een fase die ze op hun volgende vergadering uitvoerig zullen bespreken.”

Huisref Pots: “Ongeldige goal”

Oostende had gelijk, zo bevestigt ook onze huisref Tim Pots: “Dit duurde vooreerst veel te lang. Je zag meteen dat er drie aanvallers buitenspel stonden, zelfs zonder buitenspellijn - dat had de grensrechter ook al gezien. De VAR doet het goed: hij roept de ref, die moet oordelen of de aanvallers Dutoit beïnvloeden of niet, naar het scherm. Dierick interpreteerde vervolgens dat dit niet het geval was. En dat de bal dus eigenlijk ook zonder die buitenspelpositie was binnen gegaan. Dutoit anticipeert evenwel op een deviatie van een aanvaller, is daardoor aan de grond genageld en komt te laat bij een bal die hij eenvoudig kon pakken. Dit doelpunt had niet mogen worden goedgekeurd.”