“Erg pijnlijk voor Bölöni”: Stephan Keygnaert en Marc Degryse over frontale Gentse aanval op nieuwe coach Redactie

31 augustus 2020

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Jupiler Pro League Onrust in de Ghelamco Arena na de wel erg opmerkelijke persconferentie na de Gentse zege tegen KV Mechelen. In de studio van HLN Live bespreken onze chef voetbal Stephan Keygnaert en analist Marc Degryse de opmerkelijke démarche van Yaremchuk, net als enkele andere thema’s van speeldag 4 en blikken ze vooruit op het dubbele Nations League-duel van de Duivels tegen Denemarken en IJsland.

“Als er één ding duidelijk is na de uitspraken van Yaremchuk, is het dat het ontslag van Thorup en de aanstelling van Bölöni niet bij iedereen even fel gesmaakt wordt”, stelt Degryse. “De Roemeen is natuurlijk ook een heel ander type trainer. Dit is erg pijnlijk voor Bölöni.”

Keygnaert: “Vooral omdat het geen emotionele bevlieging is van Yaremchuk. Dit was duidelijk doorgesproken met enkele zwaargewichten uit de Gentse kleedkamer. Uitgesproken door iemand die een goeie match had gespeeld, met recht van spreken dus... Voorzitter De Witte mag vol aan de bak om dit op te lossen. Maar ik begrijp ook Bölöni: zijn analyse van de voorbije dagen was dezelfde die het management eind vorig seizoen gemaakt had. Dit Gent mist defensieve structuur en organisatie. Wie doet wat bij balverlies? Daar had Thorup minder aandacht voor, Bölöni des te meer. En die laatste stelt vast dat hij er de ingrediënten niet voor heeft om dat snel op te lossen. Dat moet frustrerend zijn.”

Er wordt ook dieper ingegaan op de heropstanding van Club Brugge, de hoogconjunctuur van Charleroi en de problemen waarmee Genk en Anderlecht worstelen. Degryse: “Anderlecht heeft individuele talenten, maar het wordt tijd dat je ze beoordeelt in matchen en daar gaat het al te vaak mis. Kana was vrijdag pover, Colassin niet te zien, El Hadj blijft een vraagteken, Tau was wel goed maar rond zijn persoon hangen toch ook twijfels. Het blijft allemaal zo wisselvallig en er wordt zo veel veranderd. Nu is Zulj weer uit de ploeg.” Keygnaert gaat dieper in op Doku. “Het grootste talent, maar wel heel weinig efficiënt. Vanaf minuut één ging hij over zijn man, maar hoeveel kansen heeft Anderlecht daar uit gepuurd? Zijn acties zet hij quasi altijd op langs de zijlijn, zelden in de zestien.”