"Er zijn dingen gebeurd rond de club deze week — te gek voor woorden": KV Mechelen én Eupen insinueren wedstrijdvervalsing NVK/AR/BF/KDC

12 maart 2018

03u30 0 Jupiler Pro League De dramatische ontknoping in de degradatiestrijd verhit de gemoederen. Degradant KV Mechelen insinueert wedstrijdvervalsing, al blijft een klacht uit. In Eupen luidt het dat KVM vijf spelers heeft benaderd met de ­lokroep van een contract.

Tot minuut 73 was KV Mechelen voor 99 procent zeker van het behoud in eerste klasse. KVM stond op een 2-0-voorsprong tegen Waasland-Beveren. Eupen, dat moést winnen met een gemaakte goal méér dan concurrent Mechelen, bleef tegen Moeskroen hangen op 0-0. Twintig minuten later had de ploeg uit de Oostkantons vier keer gescoord. Eupen gered, Malinois zakt. Een hitchcock­scenario waar nog lang over nagekaart zal worden. Dat KV Mechelen vraagtekens zet achter de plotse ommekeer van zijn concurrent, lag voor de hand. Maar ook Eupen roert zich.

Vooral de reactie van doelman Hendrik Van Crombrugge op Sporza Radio was opvallend: «Er zijn dingen gebeurd rond de club deze week — te gek voor woorden. Ik ga daar niet in detail op ingaan, maar: het gaat over zaken die niet kunnen in de voetbal­wereld. Zaken die mensen ­gedaan hebben om ons te ­destabiliseren. Omdat ze zelf hopeloos zijn en in een hoekje zitten en angst hebben. Maar zolang er niks bewezen is, is men onschuldig (...) Ik vind het echt het laagste van het laagste. Ik zit nog niet zo lang in de voetbal­wereld, maar ik heb wel al met heel ervaren spelers ­samengespeeld. Die vertellen me zaken uit hun ­carrière. Maar wat er deze week gebeurd is, overtreft zelfs die strafste verhalen. Zij die ons kwaad wilden doen, mogen vandaag op hun kin kloppen.»

‘Gedegouteerd’

Details gaf Van Crombrugge niet. Als een speler of club weet heeft van een poging tot wedstrijdmanipulatie, bestaat er een meldingsplicht bij de bevoegde bondsinstanties. Volgens verschillende bronnen rond Eupen zou KV Mechelen de entourage van een vijftal spelers hebben benaderd met de boodschap dat er volgend seizoen weleens een contract zou kunnen klaarliggen Achter de Kazerne — als KVM zich zou redden. Een stelling die ze bij Mechelen in alle toonaarden ontkennen.

Bij KVM kaatsen ze de bal minstens even hard terug. Voorzitter Johan ­Timmermans alludeerde na de match op wedstrijdmanipulatie: «Zelfs al zou KV Mechelen met 4-0 gewonnen hebben, dan zou Eupen wel met 6-0 gewonnen hebben.» Ook trainer Dennis van Wijk stelde zich naderhand vragen, en verwees nog eens naar zijn eerdere uitspraak dat Waalse clubs elkaar in het slot van de competitie soms ‘vriendendiensten’ bewijzen. «Ik denk dat heel België nu gedegouteerd is», aldus Van Wijk gisteren. Hij vroeg zich openlijk af of hij zo wel nog trainer wil blijven. «Je kan je werk heel goed doen, winnen en goed spelen, en toch degraderen door... mysterie. Vorig jaar zijn er op het einde van het seizoen ook al vreemde dingen gebeurd.»

Toen wist Moeskroen zich op de laatste speeldag te redden op het veld van KV Kortrijk na twee goals die tot nadenken stemden. Speurders van de cel voetbalfraude van de gerechtelijke federale politie brachten toen een bezoek aan Kortrijk, maar dat leverde niets op.

Afwachten of er nu een onderzoek komt. Bij KV Mechelen lieten Timmermans en nieuwe sterke man Olivier Somers gisteren verstaan de beelden van Eupen-Moeskroen te willen analyseren. Maar bij gebrek aan bewijzen leken ze niet van plan een klacht in te dienen. Ook het bondsparket kan op eigen initiatief een onderzoek opstarten. ­Bondsprocureur Marc Rubens wou gisteren daarover alleen dit kwijt: «Wie niet content is, mag altijd een klacht neerleggen. Op dit moment geef ik geen reactie.» De bonds­procureur wacht af.

In het verleden stuurde de bond soms waarnemers naar het stadion die in het oog houden of een delicate wedstrijd correct verloopt. Dat zou voor Eupen-Moeskroen niet gebeurd zijn. Rubens: «Als er op voorhand klachten of insinuaties zijn, dan doen we dat. Maar er is niets op voorhand binnengekomen met een ernstige aanwijzing om dat te vragen.»