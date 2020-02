“Er zal wel iets in zijn oortjes gefluisterd geweest zijn” en “Als je de historie van ons voetbal kent...”: Antwerp reageert erg scherp KDW/ODBS

Bij Antwerp was de ontgoocheling en vooral het onbegrip groot na de late en op z’n minst betwistbare goal van Vanaken, die in de slotfase over de match besliste (1-0). Haroun: “Ik kan één ding zeggen: als je de historie in het Belgische voetbal kent, weet je dat een fiftyfifty-beslissing op verplaatsing bij Brugge niet in je voordeel zal uitvallen.” Bolat: “Je speelt op Brugge hé. Mocht de fase aan onze kant geweest zijn, ben ik benieuwd wat de scheids of de VAR beslist zou hebben. De grensrechter stak niet meteen zijn vlag in de lucht om aan te tonen dat het goal was. Hij zal wel iets in de oortjes gefluisterd gekregen hebben.” Hoedt: “Iedereen loopt te zeiken over de VAR, maar als je niet eens doellijntechnologie hebt, waar zijn we dan in godsnaam mee bezig? Dit gaat over enorme opbrengsten, dan bezuinig je toch niet op doellijntechnologie?”

Vormer: “Zonde voor het voetbal”

Ruud Vormer heeft het over een moeilijk en controversieel moment “zoals Club er ook al enkele in het nadeel heeft gehad” en kan er niet bij dat er nog steeds geen doellijntechnologie is. “Zonde voor het voetbal. Wat er af en toe gebeurt, dat je denkt ‘dat is een penalty’... en dan kijken ze nog niet eens.” Ook de doelpuntenmaker zelf geeft zijn visie. “Dat het geen ‘clear error’ van de scheidsrechter was, speelde nu in ons voordeel”, aldus Vanaken.