“Er was maar één ploeg die verdiende te winnen” YP/GVS

12 mei 2019

20u33

Bron: Play Sports, Proximus Sports 0 Play-off 1 Niks dan tevreden gezichten natuurlijk bij Club Brugge na de 3-2-overwinning tegen Racing Genk van vanmiddag.

“In voetbal kan alles”, klonk het bij coach Ivan Leko. “We wisten dat het op mentaal vlak een hele moeilijke wedstrijd ging worden. Wij moesten winnen tegen een hele goede ploeg die in vorm is, en dat deden we ook dus ik ben superblij. Vanaf de eerste minuut waren we de betere ploeg, maar we misten finesse in het laatste derde van het veld. Ik zag een heel goed Club Brugge vandaag. Power, intensiteit, pressing... De match kon anders eindigen als Hans die penalty binnentrapt. Maar we zijn blijven knokken tot de laatste minuut. We waren beter op fysisch vlak, op voetballend vlak, we hadden meer balbezit, meer kansen om te scoren... Chapeau voor mijn jongens. In de tweede helft speelden we alles of niets, er zaten tien maanden werk in de wedstrijd vandaag. We hadden geluk in de laatste minuten, maar er was maar een ploeg die verdiende om te winnen.”

Hans Vanaken scoorde, maar miste ook een strafschop. “Heel jammer dat ik hem mis, want nadien was het nog spannend met onder meer die bal op de paal van Samatta. Al denk ik wel dat we verdiend wonnen. Het was de eerste keer dat ik twijfelde over de hoek. Normaal gezien ben ik altijd zeker nog voor ik de penalty neem, ik weet niet waarom ik vandaag twijfelde. Het is de eerste die ik mis, ik hoop dat het ook de enige blijft. Mijn doelpunt met het hoofd? Dat was een belangrijke. We waren voor de rust al beter, maar zij scoren meteen op een stilstaande fase. We waren qua voetbal niet superieur, maar wel op het vlak van druk zetten en de kansen die we bijeen speelden. De eerste 20 minuten na rust waren indrukwekkend. We wisten dat we moesten winnen om een kans op de titel te behouden, nu moeten we dat donderdag opnieuw doen. We kijken match per match, op naar Standard donderdag.”

“De sfeer vandaag was ongelofelijk”, zei Mats Rits na afloop. “Van zodra we hier aankwamen met de bus was er al een massa fans op post. Dat zorgt voor een enorme boost. Het was van moeten ook en ik denk dat we wel verdiend gewonnen hebben. We kregen de meeste kansen in een gesloten eerste helft, maar de eerste 20, 25 minuten na de pauze hebben we echt alles op alles gezet. Dat hadden we ook tegen elkaar gezegd in de rust, dat we er blijven moesten voor gaan. Die vroege achterstand is het ergst mogelijke scenario, maar we spelen al lang genoeg voetbal. We hebben ons gefocust op onze taken en dan zie je dat er vanalles kan gebeuren. Dat hebben we getoond vandaag. We moeten nu gewoon naar onszelf kijken en rustig blijven. Knokken, knokken, knokken, te beginnen donderdag in Standard.”

“Ik stond net op het veld toen ik scoorde, dus in die zin hielp ik inderdaad de match mee kantelen”, vertelde Loïs Openda aan de microfoon van Proximus Sports. “De coach had me verteld om vaak in de zestien te komen en veel diepgang te maken, dat lukte prima. Na mijn doelpunt liep ik meteen naar mijn mama, het is moederdag. De treffer was voor haar. Of het penalty was? (lacht) Een ‘kleine’ penalty. Ik kreeg een lichte tik. Jammer genoeg ging de strafschop niet binnen. Maar het belangrijkste is dat we nu Genk opnieuw onder druk hebben gezet. We kunnen nu met een goed gevoel toeleven naar de volgende match. En persoonlijk heb ik gedaan wat de coach me vroeg. Het is nu aan hem om te bepalen of ik ook de volgende wedstrijd mag spelen.”