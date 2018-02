Een knotsgekke avond in het spoor van Malinwa-cultheld Luc Bosmans: "Wij gaan ons redden"

Mathieu Goedefroy

11 februari 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving

Sinds hij eind november als lijnrechter mocht depanneren in een thuismatch tegen Racing Genk, is amateurref Luc Bosmans uitgegroeid tot een cultfiguur Achter de Kazerne. Geen beter gelegenheid dan de cruciale degradatietopper tegen AS Eupen om een avond door te brengen in het spoor van de bekendste Malinwa-supporter van het moment, dachten wij. Hierboven krijgt u het relaas van een waanzinnige avond, inclusief héél veel pintjes. "Maar ik ben er zeker van: wij gaan ons redden."