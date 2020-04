Exclusief voor abonnees "Een horrorscenario", volgens Van Eetvelt en Anderlecht. Stopgezette competitie zorgt tot 20 miljoen euro schade voor G5 De voetbalredactie

29 april 2020

06u01 0 Jupiler Pro League Het genadeschot van de regering kan straks heel wat clubs financieel doen bloeden. Onze Belgische topploegen beraamden alvast hun inkomstenverlies door het wegvallen van de play-offs: de schade voor de G5 kan samen oplopen tot 20 miljoen euro. Al is voor de ene de klap groter dan voor de ander.

Club Brugge slaagde er de laatste jaren in om zijn grote rivalen niet alleen sportief, maar ook financieel op achterstand te rijden. Navenant voelt Club in België dan ook het grootste verlies aan ‘vaste’ inkomsten van ticketing, horeca en merchandising door het afbreken van de competitie en het niet doorgaan van PO1. “Club raamt zijn inkomstenverlies op 6 miljoen euro”, klinkt het bij Club Brugge. “Dat is niet te ruim gerekend, zelfs zonder impact van de bekerfinale, en een kampioenenmatch zou nog extra inkomsten uit merchandising betekenen. Maar momenteel haalt in België geen enkele ander team zoveel inkomsten uit een matchdag dan Club Brugge.”

