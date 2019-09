‘Duits’ Moeskroen is een stormram en klimt naar derde plaats

Eddy Soetaert

15 september 2019

22u32 1 Excel Moeskroen MOU MOU 2 einde 0 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Moeskroen voetbalt scherp, fel, stevig, maar ook nog technisch vaardig en vooral zelfbewust. Het stak zijn tegenstander gisteravond dan ook pijnlijk onder de mat. Zo klimmen de Walen tot naast Club Brugge bovenin de rangschikking.

Eerst twee anekdotes:

1. Waarom werd de wedstrijd op een zondagavond om half negen gespeeld? Echt waar: dat wou de Moeskroense politie omdat de laatste trein naar het nabijgelegen Kortrijk vertrekt om 22.10 u en die konden de bezoekende supporters dus niet meer halen. Een rondje pesten? Nee, we wilden geen kabaal op de trein, aldus de agenten.

En 2. nog altijd geen Schotse spits Hornby bij KVK. Hij stond wel op het lijstje met invallers maar werd alsnog geschrapt toen De Sart, die werd vervangen door Rolland omwille van nog wat pijn aan de enkel, toch fit genoeg bleek om op de bank te gaan zitten. De Sart werd er trouwens samen met die andere brandweerman Stojanovic bijgehaald toen het huis Kortrijk bij de rust helemaal in brand stond. Moeskroen was even tevoren op 1-0 gekomen - 3-0 had ook best gekund - wanneer Querios een hoekschop hoog in de verste hoek boven de kleine D’Haene binnenkopte. De Walen hadden hun buren al die tijd compleet weggespeeld, fysiek en technisch beter als ze waren met uitblinkers als Garcia, Wimmer en Boya.

De Sart liet meteen zien hoe onmisbaar hij was. Hij gaf zijn team een ruggengraat en had pech toen zijn schot van de paal terugsprong. Ondertussen had de VAR al wel een strafschop toegewezen aan Moeskroen toen een kopbal tegen de arm van Rougeaux bleek te zijn beland. Maar Bruzzese plooide niet: zoals hij eerder al met succes in de voeten van Allagui ging, pakte hij nu ook zijn penalty. Maar op een schuiver van Garcia was hij uiteindelijk toch zonder verhaal.

KV Kortrijk heeft nu echt wel zijn start gemist: met 8 op 21 en vooral een onvoldoende op Le Canonnier staat het onder de middelmaat in de rangschikking.