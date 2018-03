“Die rookbom onder onze bus is vergeten en vergeven… als we de drie punten pakken op de Bosuil” Dieter Peeters

03 maart 2018

09u56 2 Jupiler Pro League Twee jaar geleden promoveerde Eupen naar de hoogste klasse na een gelijkspel op het veld van rechtstreekse concurrent Antwerp. Al werd dat feestje toen overschaduwd door de licentieproblemen van de eigenlijke kampioen WS Brussels en de rellen met Antwerp-supporters. Zaterdag trekken de jongens van Claude Makelele met een ander doel naar de Bosuil: het behoud veiligstellen.

Zelden was de vreugde am Kehrweg zo groot als na de zege tegen Lokeren. Luis Garcia met een megafoon tussen de supporters, dat zie je niet elke week, zelfs niet elk seizoen. Eén man bleef wel rustig, zoals altijd: coach Claude Makelele. “Ik denk dat de overwinning hem zelfs nog rustiger heeft gemaakt dan anders”, vertelt verdediger Siebe Blondelle. Het contrast met de ontlading bij zijn Spaanse assistenten was alleszins groot. “Het was dan ook belangrijk dat we ons lot terug in eigen handen kregen”, meent Siebe Blondelle. “Net op tijd én verdiend. Want sinds de winterstop spelen we echt goed, maar geven we al te vaak een voorsprong weg, zoals in Standard of tegen Zulte Waregem. Nu weten we dat we een resultaat kunnen vasthouden of zelfs nog het verschil kunnen maken op het eind.”

De overwinning tegen Lokeren zorgt er ook voor dat de sfeer in de kleedkamer weer boven het vriespunt komt, want na de cruciale nederlaag tegen KV Mechelen zag het er even heel moeilijk uit. Hoe leeft Eupen nu toe naar (alweer) de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, de verplaatsing naar Antwerp? “Eigenlijk erg rustig. De voorbije weken hebben we fysiek zwaar gewerkt, dus nu krijgen we wat meer rust.”

Vanavond zal het er op de Bosuil allerminst rustig aan toegaan. Bij beide ploegen ligt de titelwedstrijd van twee jaar geleden nog vers in het geheugen. Toen koelden de Antwerp-supporters hun woede over de gemiste promotie op al wat Eupens was. Zelfs de spelersbus werd getrakteerd op een rookbom. “Maar dat speelt nu geen rol meer”, zegt Blondelle. “Bij de eerste confrontatie in november was dat misschien even speciaal. Laten we zeggen dat alles vergeten en vergeven is als we zaterdag de drie punten pakken op de Bosuil.” Geen nood aan extra motivatie dus bij Eupen. “Sommigen denken dat onze spelers niet goed beseffen wat er op het spel staat. Laat me duidelijk zijn: iedereen kent de impact van een mogelijke degradatie op de club. Niemand wil dat meemaken en ik spreek uit ervaring”, stelt Blondelle, die met Dender in 2009 uit de hoogste klasse zakte. (DPB)