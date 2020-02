“Die lijn was ongelofelijk verkeerd getrokken. Echt om te lachen”: Kortrijk laakt ook nog eens afgekeurde goal PDD/ODBS

22 februari 2020

11u14

Bron: VTM NIEUWS 0

KV Kortrijk voelde zich fors benadeeld tegen Genk (0-1). Het claimde een penalty na een vermeende fout op Mboyo (ook onze huisref Tim Pots treedt de Kortrijkzanen bij) en een tweede gele kaart voor Kouassi, het zag Didillon een bal al dan niet over de lijn pakken (bekijk die fase hier) en Vanderhaeghe trok ook de afgekeurde goal van Mboyo in twijfel. “De lijn op televisie hebben ze ongelofelijk verkeerd getrokken. Dat was echt om te lachen. Waarschijnlijk was dat vanuit de studio”, aldus de Kortrijk-trainer. De penaltyfase ligt ook Hannes Van der Bruggen nog op de maag. “Dat de scheidsrechter dat niet meteen ziet, heb ik begrip voor”, zegt de middenvelder bij VTM NIEUWS. “Maar de technologie (doelend op de VAR, nvdr) is er nu, waarom daar dan geen gebruik van maken?”

Bekijk hier de afgekeurde goal:

Dries Wouters: “Genk hoort in play-off 1 thuis”

Dries Wouters scoorde een knappe Genkse winner in het Guldensporenstadion. Hij beschrijft in de video hieronder zijn goal en overschouwt de strijd om play-off 1. “Gerust kunnen we nog niet zijn, maar zeker is dat dit een belangrijke driepunter was. Net zoals het feit dat Genk altijd in play-off 1 thuishoort.”

Samenvatting Kortrijk - Genk: