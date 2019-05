“Deze match kon tellen als afsluiter”: reacties na Antwerp-Charleroi YP/TLB

26 mei 2019

17u10

Bron: Play Sports 0 Jupiler Pro League Antwerp mag naar de voorrondes van de Europa League na een 3-2-overwinning tegen Charleroi. Reacties uit beide kampen na een erg aangename seizoensafsluiter.

“Het was aftellen naar deze match”, zei Dino Arslanagic na afloop. “We snakten een beetje naar het einde van het seizoen, maar moesten toch nog barrages spelen. We waren wat moe, maar wilden sowieso winnen. We pakken snel die tegengoal, maar dankzij de combinatie van onze fans en onze mentaliteit konden we de scheve situatie toch rechtzetten. Als je vooraf zei dat we vierde zouden worden, dan hadden we altijd getekend. Nu is het wat spijtig dat we toch geen derde waren.”

Van Damme: “We bekronen een fantastisch seizoen”

Jelle Van Damme trekt met Antwerp Europa in. De ‘Great Old’ boog vandaag in de wedstrijd tegen Charleroi een 0-2-achterstand om in een 3-2 zege, wat voor een zinderende sfeer op de Bosuil zorgde. “Deze match kon tellen als afsluiter van het seizoen. ‘t Is blijkbaar moeilijk om hier op de Bosuil eens een normale wedstrijd te beleven”, zei Van Damme voor de microfoon van Play Sports. “We begonnen slecht aan de match, eigenlijk was het een drama, maar we zijn er wel in blijven geloven. Na de 0-2 beseften we wel dat we snel de aansluitingstreffer moesten scoren en dat lukte gelukkig ook. Daarna konden we weer rustiger voetballen.”

Charleroi viel dan met een mannetje minder, toen Gjoko Zajkov een strafschop weggaf. Daaruit resulteerde de 2-2. “Tegen tien mannen voetballen is soms een vergiftigd geschenk. Maar we lieten de bal het werk doen en uiteindelijk viel de 3-2 dan. Een bekroning van ons fantastisch seizoen. Of ik uitkijk naar Europees voetbal? Nu vooral naar mijn vakantie, eigenlijk.”

Matchwinnaar Dieumerci Mbokani was natuurlijk ook een tevreden man. “We begonnen heel slecht, maar toonden een goeie reactie. Mooi dat ik terug belangrijk was voor de ploeg, het is belangrijk dat we ons kwalificeren voor Europees voetbal, zonder te moeten afwachten wat er met KV Mechelen gebeurt. Ik was 100 procent in topvorm in de play-offs. Of het mijn laatste match was voor Antwerp? Dat kan ik niet zeggen.”

Bolat: “Of ik vertrek? Het is aan het bestuur”

Ook Sinan Bolat speelde weer een erg belangrijke rol bij de Great Old. “Dit is fantastisch. We wisten dat het heel moeilijk ging worden en we begonnen dan ook nog eens heel laks, waardoor we al snel twee goals binnenkregen. Maar de reactie van de spelers en de fans was fantastisch. Dankzij onze hele goeie mentaliteit behaalden we toch nog een sterk resultaat. Zo’n snelle tegengoal is natuurlijk schrikken, maar nadien zijn we wakker geworden en vochten we heel goed terug. Iedereen leverde zijn bijdrage. Ik ben heel blij voor de fans die ons een heel seizoen hebben gesteund. Of ik vertrek? Daar heb ik al genoeg reactie op gegeven. Het is nu aan de club, maar ik heb nog niks gehoord. Alles ligt in de handen van het bestuur.”

Victor Osimhen scoorde de snelste goal ooit in de Jupiler Pro League, maar die volstond dus niet voor een Europees ticket. “Het eerste kwartier waren we heel goed, maar dan pakken we een rode kaart en dat heeft onze wedstrijd natuurlijk beïnvloed. Maar ik wil Antwerp feliciteren, zij deden het goed. Wij mogen trots zijn op ons seizoen. Ik scoorde snel, maar we speelden tegen een goed georganiseerde defensie. Het was moeilijk, maar ik heb mijn best gedaan voor de ploeg. Ik ben niet blij met het verlies, maar we moeten verder. Ik ben tevreden met mijn prestatie en de ploeg was de laatste twee maanden heel consistent. Dat moet trots en vertrouwen scheppen voor de toekomst. Of ik blijf? Ik ga nu rusten en pas nadien beslis ik over mijn toekomst.”