"Devroe, rot op" en "Veel transfers, weinig kwaliteit": Anderlecht-fans hebben duidelijke boodschap voor bestuur PJC en MH

07 oktober 2018

12u04 25 Jupiler Pro League De supporters van Anderlecht voerden vandaag in Waregem een actie tegen het transferbeleid van hun ploeg. Pas in minuut 15 maakte de achterban zijn intrede in het Regenboogstadion. Zij die toch eerder gingen kijken, werden uitgefloten.

"Die minuut is symbolisch gekozen: één minuut per geflopte aankoop dit seizoen", klonk het bij de paars-witte fans. "Eens in het stadion gaan we vol achter de ploeg en de trainer staan. Zij treffen geen schuld. Er is slechts één persoon schuldig: manager Luc Devroe. We vragen onze voorzitter (die voor de match met de bezoekende supporters zal praten, red.) dan ook met aandrang om zich met capabele mensen te omringen. Hij beloofde bij de overname om Anderlecht zijn vroegere status terug te geven. Hij wilde vanaf dit seizoen bouwen aan een nieuwe ploeg. We zijn nog steeds overtuigd van zijn goede wil, maar dit seizoen beschouwen we als een verloren seizoen.”

Met spandoeken maakte de aanhang nog eens duidelijk waarom ze later het stadion betraden. Onder meer "Devroe, rot op" en "Veel transfers, weinig kwaliteit" viel er te lezen. Niet mals.

Zoals aangekondigd lopen de supporters van @rscanderlecht nu pas richting stadion. 15’ na aftrap willen ze in stadion zijn.#ZWAAND @VTMNIEUWS pic.twitter.com/8Zd1w5A3gQ Soetkin Desloovere(@ sdesloovere) link