Derde keer, goede keer? KV Mechelen wil eindelijk af van z’n play-off 1-trauma AV

06 maart 2020

18u10 0 Jupiler Pro League Zeven keer in tien edities veroverde een ploeg in de laatste twee speeldagen van de reguliere competitie een ticket voor play-off 1. Twee keer al was Malinwa er dicht bij, maar op het einde trok geel-rood telkens aan het kortste eind. Waar liep het toen fout voor de Mechelaars?

Op twee speeldagen van het einde staat KV Mechelen virtueel op een POI-plek. Met nog een thuiswedstrijd tegen Eupen en een verplaatsing naar rechtstreekse concurrent Racing Genk heeft Malinwa zijn lot volledig in eigen handen. In Mechelen willen ze koste wat kost de scenario’s van 2011 en 2017 vermijden. Toen verloren ze op het einde van de reguliere competitie hun plek bij de eerste zes. Wij blikken even terug op die twee campagnes en waar het toen fout liep.

Goor nekt Malinwa

Mechelen was het seizoen 2009/2010 geweldig gestart en draaide de eerste speeldagen riant mee bovenin het klassement. Op speeldag elf verloren de Kakkers een eerste keer hun POI-plek. Daarna was het lange tijd jojo’en tussen een plaats in de top zes en net daaronder. Op twee speeldagen van het einde stond Malinwa op een zesde plek, maar voelde de hete adem van Standard in zijn nek.

Door de winst van Standard op het veld van Charleroi, moest Mechelen winnen van Beerschot. De verplaatsing naar het Kiel was voor beiden een belangrijk duel. De thuisploeg was nog niet zeker van het behoud en had een puntje nodig om zich zo goed als zeker te redden. Boubacar Diabang schoot Mechelen drie minuten voor tijd op voorsprong, maar een minuut later bracht Bart Goor Beerschot weer op gelijke hoogte. De wedstrijd eindigde op 1-1 en zo tuimelde KV uit de top zes, ten voordele van de Luikenaars.

Op de laatste speeldag deed Mechelen hun plicht en won het met 2-0 van Eupen. Ondanks de winst was het nog altijd afhankelijk van Standard. De Rouches mochten thuis niet winnen van Beerschot, maar deden het toch. Zo was KV veroordeeld tot een plaats in POII.

Ten onder in Gent

Ook in het seizoen 2016/2017 begon Mechelen niet slecht aan de competitie, maar begin september werd Aleksandar Jankovic ietwat verrassend ontslagen en opgevolgd door Yannick Ferrera. Onder zijn bewind kon Malinwa zich nooit vast in de top zes nestelen. Een 12/12 zorgde ervoor dat geel-rood op speeldag 20, voor het eerst in enkele maanden, de top zes binnenkwam. De ploeg presteerde goed en bleef tot de laatste speeldag in de running voor play-off 1. Als afsluiter van de reguliere competitie moesten Ferrera en co. op bezoek bij rechtstreekse concurrent AA Gent.

De Buffalo’s stonden zevende en hadden slechts één punt minder dan Mechelen. Voor beide ploegen was het duidelijk: verliezen betekende play-off 2. Gent was duidelijk de betere ploeg en had aan de rust dan ook een dubbele voorsprong te pakken. Net na rust bezegelde Samuel Kalu het lot van Malinwa en verwees hen naar play-off 2.

Derde keer, goede keer?

Ook dit seizoen zal alles beslist worden op de laatste twee speeldagen. Wint Mechelen thuis van Eupen en wint Genk niet op Oostende dan is play-off 1 binnen. Anders zal de beslissing op de laatste speeldag vallen, als Genk op bezoek komt in het AFAS Stadion. Kan Malinwa deze keer wel het laken naar zich toe trekken?