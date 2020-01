“De Sheriff” heeft nu ook Christophe Henrotay in het oog: onderzoeksrechter Michel Claise blijft fraudeurs op de hielen zitten Redactie

29 januari 2020

12u42 0 Jupiler Pro League Wanneer je als onderzoeksrechter ‘Sheriff’ als bijnaam hebt zegt dat eigenlijk al genoeg. Michel Claise (64) is met straatlengten voorsprong de onderzoeksrechter die de laatste jaren het meeste fraudeurs heeft ontmaskerd. En nu richt hij z’n pijlen dus ook op Christophe Henrotay.

Het was Claise die in 2013 de opdracht gaf om bij een twintigtal cliënten van de HSBC-bank een huiszoeking uit te voeren. Uiteindelijk bleek de bank zich schuldig gemaakt te hebben aan het witwassen van miljarden euro’s aan zwart geld. HSBC betaalde een minnelijke schikking van bijna 300 miljoen euro. De grootste ooit in ons land. Vorig jaar legde Claise ook al beslag op de rekeningen van Royal Excel Moeskroen. Toen zou via buitenlandse maatschappijen geprobeerd zijn om te verbergen dat de club onder leiding stond van voetbalmakelaar Pino Zahavi. Ook werd Moeskroen ten laste gelegd dat er gefraudeerd zou zijn met het indienen van valse documenten bij het BAS (het Belgisch Arbitragehof voor de Sport) en dat de club illegaal gefinancierd werd door offshorebedrijven.

Michel Claise is een idealist die een hekel heeft aan alles wat met fraude, witwaspraktijken en corruptie te maken heeft. Met z’n uitspraken jaagde de onderzoeksrechter al vaker een shock door de Belgische bedrijfswereld. Hij deinst er niet voor terug om frauderende bedrijfsleiders in de gevangenis te steken. Waar veel onderzoeksrechters moeilijke fiscale zaken schuwen, gaat Claise er resoluut voor om de grootste fraudeurs te ontmaskeren. Nu heeft de Brusselse onderzoeksrechter dus Christophe Henrotay in de smiezen, een van de allergrootste voetbalmakelaars van ons land en ver daarbuiten. Henrotay zit momenteel in Monaco waar z’n identiteitspapieren afgenomen zijn. Daar werd hij in september vorig jaar gearresteerd op verdenking van private corruptie, witwassen, bendevorming en valsheid in geschrifte. Ondertussen is de makelaar opnieuw vrijgelaten op borg (€250.000) en onder voorwaarden.